Da nuevo giro caso Mar Tapia

El fiscal de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, Liberto Hernández Ortiz, admitió que el Ministerio Público no sustentó bien el caso Mar Tapia Saucedo, quien denunció a su marido Nahúm Berúmen por maltrato y amenazas de muerte, pero este fue dejado en libertad porque la jueza Graciela Nava encontró inconsistencias en las acusaciones.“Tenemos que aceptar como Fiscalía General del Estado, que el Ministerio Público no demostró las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Faltaron más actos de investigación, aportar a la carpeta de investigación más elementos probatorios, no se pudo vincular a proceso”.Señaló que la familia de la mujer prepara el reinicio de una carpeta de investigación para sustentar una nueva acusación en contra del hombre, quien fue denunciado en redes sociales por la presunta víctima, luego de que éste tratara de asesinarla junto con sus tres hijos.“Estamos en pláticas con la mamá de ella y se va a reiniciar la carpeta de investigación para aportar todos los elementos necesarios para su vinculación”.Dijo que existió una denuncia por feminicidio en grado de tentativa por parte de la afectada, sin embargo, luego de librarse la orden de aprehensión ella misma solicitó que se cancelara, pero admitió que existieron algunos errores en esta ocasión.