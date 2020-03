Da obispo 3 consejos ante Covid

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El obispo Alonso Garza envió a través de la página de la Diócesis de Piedras Negras un mensaje a la comunidad respecto al coronavirus y las medidas que las autoridades están tomando para evitar un contagio masivo.



El obispo compartió con la comunidad la importancia de vivir esta situación de la mejor manera. “Es muy importante que la vivamos de la mejor manera, porque así, no solo no nos afectará, o nos dañará, sino, nos hará salir con bien y con ganancia de esto”.



Monseñor Garza Treviño hace tres recomendaciones a la comunidad para vivirlas verdaderamente en este tiempo. “La primera, nuestra actitud, personal, familiar o de grupo; una actitud positiva, de esperanza, como decimos coloquialmente, de echados para adelante, porque la actitud cuenta mucho, si llega a nosotros la negatividad, el pesimismo o cualquier otra cosa que no ayude, va a hacer que esto nos dañe más de lo que nos puede dañar, si en cambio con esta actitud positiva, de optimismo, de esperanza, enfrentamos esto, pues vamos a hacer de esta convivencia una fiesta, de esta reunión en el hogar una oportunidad muy buena para estar juntos y compartir lo nuestro, en fin, vamos a tener siempre esta actitud sin importar el tiempo que dure, si son semanas o si son meses que verdaderamente aprovechemos, esto para nuestro bien y el de los demás”.



La segunda recomendación del obispo es tomar muy en cuenta todas las disposiciones que dan las autoridades en los diferentes niveles porque por algo están diciendo lo que están diciendo a la comunidad.



El tercer punto es traer a Dios a este momento, a esta situación que se está viviendo. “Recuerdas aquellos pasajes en que los apóstoles están con temor, con tristeza, con duda, con angustia y como cambia la situación cuando Jesús actúa en medio de ellos y las cosas cambiar totalmente. Así es como se calma la tormenta, así es como llega el alimento a las personas, así es como la solución viene, cuando el Señor se hace presente. Ahora que tenemos tiempo en el aislamiento de estar solos, de reflexionar, vamos a traer a nuestro Señor a nuestra vida. ¡Vente Señor, vente a caminar con nosotros!