Da Piedras Negras primer paso para proyecto de Hospitales del Seguro Social

Piedras Negras, Coah.- El municipio de Piedras Negras dio un paso importante para iniciar con el proyecto del Seguro Social al aprobar en la última sesión de Cabildo del año, una solicitud estatal para la posible expropiación de un predio donde se estima construir una Unidad de Medicina Familiar, así como un Hospital de Zona.



Sobre esto, el presidente nigropetense Claudio Bres declaró que este desposeimiento se da debido a que todavía no se localiza al dueño, por lo que esta acción es la forma más transparente para continuar con el proceso de obtención de esta propiedad.



“Analizamos varios lugares y éste fue el que les gustó más, pero aún no encontramos el propietario, mientras que aparecen varios; en este tipo de casos lo que se puede hacer en forma respetuosa, es pedir que el estado analice la posible expropiación del predio”, explicó.



Este procedimiento, que realizará el estado, detalló está basado en tres pasos: Verificar si dicha acción procede, encontrar a el o los propietarios y por último analizar la indemnización conforme a la ley.



Finalmente, el alcalde aclaró que desde su posición él no puede decir quién es el propietario de este lugar, y es por ello que se acudió al estado para que desde el Registro Público de la Propiedad se dictamine precisamente.