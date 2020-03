Da positivo a Covid-19 agente de Uvalde

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- La ciudad de Uvalde, ubicada a unas 60 millas de Eagle Pass, registró un segundo caso positivo de coronavirus, se trata de un oficial de la cárcel del condado.



Fueron funcionarios de la ciudad y el condado quienes confirmaron lo anterior, durante una conferencia de prensa ofrecida este sábado a las 11:30 de la mañana.



El sheriff Charles Mendeke dijo al respecto que de acuerdo a fuentes médicas, su empleado contrajo el virus a través de la propagación comunitaria y no viajando.



La correccional en Ugalde cerró cualquier oportunidad para visitantes desde el 13 de marzo y desde entonces el sheriff dijo que se ha mantenido en monitoreo constante de todos sus empleados y personas detenidas.



Cuando el oficial ahora contagiado tenía programado trabajar, llamó para decir que no se sentía bien y en consecuencia le dijeron que se quedara en casa.



Agrega que no importa si es una infección común, “nadie viene a trabajar”, dijo Mendeke sobre su postura actual de sus empleados que estén enfermos.



“Este centro carcelario opera con 72 empleados y no hay que correr riesgos”, agregó.



Respecto al paciente, el doctor Jared Reading dijo que se encuentra bien y que ha seguido las indicaciones de los centros para el control y prevención de enfermedades.