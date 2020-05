Da positivo a Covid-19 Israel Vallarta, ex pareja de Cassez

Escuchar Nota

"Volvemos a reiterar que la autoridad penitenciaria tiene gran responsabilidad por la omisión a las múltiples solicitudes para que Israel Vallarta fuera atendido, para ser preciso desde enero solicitaba atención médica por diferentes peticiones", se lee en el supuesto comunicado.



"Sin embargo, fue hasta abril que se promovió juicio de garantías para asegurar la salud de Israel, ya que por la pandemia y su problema respiratorio era potencialmente vulnerable para poder contagiarse, lamentablemente sus omisiones sistemáticas nos dan la razón".

, presunto líder de la banda de secuestradores "Los Zodiaco", dio positivo a Covid-19, confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana., ubicado en Jalisco, de donde fue trasladado al Hospital General de Occidente el pasado 13 de mayo.El presunto secuestrador, quien lleva preso más de 14 años sin que se le haya dictado sentencia, es atendido con oxígeno, pero no está intubado, detalló la dependencia., día que inició el monitoreo de su estado de salud en el centro penitenciario; al día siguiente presentó un cuadro de fiebre de 39 grados centígrados y dificultad para respirar., donde se le hizo la prueba de Covid-19, que resultó positiva., quien se identifica como amigo de Vallarta, en el que se confirma que el recluso contrajo el nuevo coronavirus.Detalla que el estado de salud de Vallarta es delicado, pero estable, y que fue notificado del resultado por un servidor público del área de trabajo social del hospital donde es atendido.Desde el pasado 26 de marzo, una jueza federal de la Ciudad de México había ordenado al Cefereso de Occidente implementar filtros sanitarios y proteger la salud de los abogados que visitan a los reos.Lo anterior, derivado del amparo que presentó el abogado Víctor Hugo López Ramírez, quien denunció que en el Cefereso no había ningún filtro sanitario ni insumos para proteger a reos y defensores, y tampoco se permitía a estos últimos introducir sus propios materiales de protección., y acusado de encabezar una banda de secuestradores, sin embargo, hasta la fecha no ha sido sentenciado.La francesa sí fue condenada a 60 años de cárcel, pero la Suprema Corte de Justicia ordenó liberarla en 2013.en la época en que Genaro García Luna era titular de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).