Da positivo a Covid-19 Manuel Negrete

Escuchar Nota

"Quiero compartirles que di positivo a la prueba de #Covid19. Me encuentro bien, en casa, siguiendo las recomendaciones médicas, pendiente del trabajo en la Alcaldía y en constante comunicación con mi equipo de trabajo", tuiteó hace unos momentos.



Quiero compartirles que di positivo a la prueba de #Covid19. Me encuentro bien, en casa, siguiendo las recomendaciones médicas, pendiente del trabajo en la alcaldía y en constante comunicación con mi equipo de trabajo.#QuedateEnCasa — ManuelNegreteA_22 (@manuelnegretea) May 7, 2020

, dio a conocer que tras una prueba de Covid-19 que le aplicaron, el resultado fue positivo.Personal de la Alcaldía detalló que Negrete tuvo síntomas de gripe en días anteriores, pero el padecimiento incrementó ayer.A través de su cuenta de Twitter, el ex futbolista informó el resultado de la prueba que le realizaron.La Alcaldía agregó que el ex futbolista no tiene afectaciones mayores en su salud por el virus, y que hasta el momento no tiene problemas para respirar.La semana pasada,