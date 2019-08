Da PREP ventaja a ‘Alito’ en PRI

La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI oficializó esta noche la tendencia a favor de la candidatura de Alejandro Moreno Cárdenas para ocupar la dirigencia nacional del tricolor.Tras ofrecer una conferencia de prensa en la que se aseguró que los resultados del PREP no se harían públicos, el presidente del órgano interno, Rubén Escajeda, reconsideró su posición y decidió revelar las cifras.Detalló que, con el 33 por ciento de las casillas computadas, el ex Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, tiene el 84.5 por ciento de los votos.En segundo lugar aparece la fórmula encabezada por la ex Gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, con el 7.9 por ciento de los sufragios.Finalmente, la candidata Lorena Piñón consiguió, según el conteo, 2.3 por ciento de los votos.Escajeda informó que a las 22:00 horas se dará un nuevo corte informativo sobre el avance en el PREP.Sin embargo, reiteró que los resultados oficiales se conocerán hasta el miércoles 14 de agosto.