Da Ruiz Patterson en el Blanco, obtiene diversos premios

Ciudad de México.- La historia del filme Blanco de Verano, premiado el fin de semana en los festivales de cine de Málaga y Lima, podría parecer recrudecida por la pandemia, pero su director, Rodrigo Ruiz Patterson, atribuye el reconocimiento por el impacto que traía la mirada íntima desde antes.



En su ópera prima, galardonada como Mejor Largometraje Iberoamericano, Mejor Guion y Mejor Actor en el certamen español, y como Mejor Guion y Mención Especial a Actor en el peruano, el cineasta mexicano retrata lo violento e intrusivo que puede ser para un preadolescente la llegada del novio de su madre a vivir con ellos.



“La película no fue pensada en el encierro, viene de cuestiones personales y es difícil decir que la pandemia haga que la película se interprete de cierta manera”, explicó el director en entrevista telefónica.



“Desde el principio tratamos de que cada espectador tuviera una interpretación que cambiara por su bagaje, historia y vivencias. La impresión con respecto a la pandemia y este caótico momento es muy relativa”.







Aunque no pudo viajar al festival ni recibió los parabienes del jurado, el creador capitalino leyó algunas reseñas que resaltaron la forma en que su largometraje observa a los personajes.



El cineasta, que está en competencia en el Festival de Cine de Lima con la misma película, considera que sus reconocimientos demuestran la amplitud en temas del cine mexicano.



Si bien los filmes nacionales han sido claves para retratar los problemas y la violencia que vive el país, eso no excluye la posibilidad de contar historias de corte más personal.



“Las películas políticas y coyunturales son necesarias y hay gente que las está haciendo de forma muy informada, con un discurso potente, pero yo confío muchísimo en el cine de personajes complejos y tridimensionales.



“Creo que las personas son lo que hacen y las decisiones que toman. Hay posibilidad de hacer películas íntimas, siendo honestos y consecuentes con los personajes. Me parece muy bien que coexistan ambos mundos”, señaló.



Tras comenzar el año con presentaciones en el Festival de Cine de Sundance, Blanco de Verano ahora también hace considerar a su director sobre lo viables que son filmaciones como la suya en la nueva normalidad.



“La opción será filmar en lugares más abiertos. En ese sentido hay que empezar a pensar en historias más reducidas, con menos personajes y esta película es un ejemplo de eso”, apuntó Ruiz Patterson.