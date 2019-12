Da Saltillo Big Band concierto navideño

“El concierto navideño es una tradición de la big band desde hace tres años, por eso quisimos darlo otra vez, pero agregando cosas nuevas para todos aquellos que nos siguen y son fieles. Ahora tendremos arreglos en jazz de piezas clásicas, pero también hay temas prendidos que van desde rock y muchas cosas varias: para cantar y otras solo para escuchar, pero todas con el estilo de la Big Band y nuestros amigos, como Giggio quien va a cantar”, apuntó el director.

Sobre eso, Delgado detalló que “la Secretaría de Cultura y el Municipio (IMCS) sí nos han abierto las puertas, porque no solo hay apoyo de la Iniciativa Privada, y tampoco solo del Gobierno. La Saltillo Big Band es un proyecto que ha tratado desde siempre ser totalmente independiente para evitar cerrarnos algunas puertas y espacios. Así es como hemos intentado cubrir todo lo que se nos ofrezca, aunque sí es cierto que la gran mayoría de los conciertos son gestionados por nuestra propia cuenta.

“Cada vez recibimos más solicitudes de personas que quieren formar parte de la Big Band, lo cual agradecemos mucho, pero hemos tratado de mantener la base de músicos inicial. Sobre lo que se viene en 2020, hay eventos como el Aniversario del Teatro de la Ciudad (Fernando Soler), viene una sorpresota a mediados del segundo semestre, un concierto de Día del Amor. Pero también queremos, mínimo, tener un concierto por mes”, concluyó Delgado, quien será acompañado por Luis Torres, director invitado.

- Big Band Christmas

- De La Saltillo Big Band

- Centro Cultural Casa La Besana

- 18:00 y 20:00 horas

- Boletos en taquilla

Pinos decorados y luces que titilan, esferas de colores y villancicos anuncian que la Navidad ya llegó. El espíritu de la temporada se ha adueñado de todos incluyendo aquienes se presentarán hoy en elcon su tradicional concierto navideño.El ensamble de jazz y swing dará una mágica noche para los amantes de la música sincopada, con un programa que obedece a uno de los pilares del género: la fusión y la renovación, ya que ahora presentará algunas piezas inspiradas en la música clásica de temporada como la Obertura, Sugar rum Cherry y Dance of the Flowers, de El Cascanueces de Tchaikosvki, pero no terminan ahí ya que los clásicos como Jingle Bells de Tom Kubis o A Charlie Brown Christmas acariciarán los oídos de quienes se den cita al recital.conversó cony, quien desde que comenzó el proyecto ha llevado las riendas de uno de los ensambles más persistentes de la ciudad en cuanto a una sola cosa: dedicarse a la música y vivir de ella, sin importar lo difícil que sea.Lainició en 2016 como todas las ideas descabelladas: con un grupo de amigos que se juntó para darle vida a las melodías de jazz que los cautivaron desde jóvenes: canciones de John Coltrane y Miles Davis, Duke Ellington y Frank Sinatra, pero también sabiendo que el camino no sería sencillo. Aún así continúan tres años después enfrentándose al “hambre” como apuntó Delgado, por el puro gusto de tocar.Pero no se entienda que lo que los mueve es solo el amor a la música –aunque sí es así–, ya que también están todos aquellos escenarios que les han abierto las puertas y que en este 2019 fueron bastante fructíferos: presentaciones en la vecina ciudad de Monterrey, participación en el, eventos privados y demás.“Creo que eso es lo que ha demostrado que estamos enamorados de la música y lo que nos ha ayudado a que surjan invitaciones de otros lados, de los circuitos y escenas de jazz de otros lugares como Monterrey”, explicó.Mantenerse a base de voluntad por gestionar sus propios eventos no es fácil pero, al parecer, tampoco imposible como lo han demostrado los 22 integrantes de la Saltillo Big Band estos tres años, pero el trabajo de un artista no debería ser difícil, es por eso que para el año que viene, el ensamble tiene preparados algunos proyectos que los ayuden a salir adelante y continuar su ascenso a otros escenarios, así como aplicar a los programas de apoyo artísticos del Gobierno.