Da SCJN la espalda a proyecto para aborto legal en Veracruz

"La Corte ha establecido que existe omisión cuando hay mandato Constitucional o legal de legislar en un sentido y en un plazo. Ese ha sido el criterio", explicó la Ministra Norma Piña



"La Corte no puede sustituir al Congreso para ordenarle un contenido legislativo específico, porque no existe un mandato Constitucional de legislar en ese sentido".

"Hay un problema técnico jurídico que me impide pronunciarme sobre el fondo del asunto", dijo.

La Suprema Corte de Justicia desechó hoy un proyecto que ordenaba al Congreso de Veracruz despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación.Por cuatro votos contra uno, incluidos los de dos Ministras,, que indicaba que mantener penalizado el aborto viola tratados internacionales que prohíben discriminar a las mujeres., sino que consideraron que el amparo, promovido por varias organizaciones no gubernamentales de Veracruz, es improcedente, pues no existe la omisión legislativa propuesta por González Alcántara.La ministra enfatizó que, incluso si existiera tal mandato,"La Corte incurriría en activismo judicial, que desbordaría por muchos sus facultades Constitucionales".La Ministra Margarita Ríos-Farjat coincidió con Piña en el sentido de que no hay omisión, porque la interrupción del embarazo sí está normada en Veracruz.Los Ministros Jorge Pardo y Alfredo Gutiérrez también votaron en contra del proyecto.