Da su brazo a torcer obligados por la FIFA

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Los futbolistas Jonathan dos Santos, Rodolfo Pizarro y Alan Pulido, que juegan en la MLS, podrán reportar con la Selección Mexicana, una vez que la FIFA aclaró que todos los clubes deberán de prestar a sus futbolistas a los representativos nacionales en la Fecha FIFA de octubre, salvo algunas excepciones.



La excepción es que si “existe un periodo obligatorio de cuarentena o de aislamiento de al menos cinco (5) días tras la llegada”, el club podrá retener a su jugador, requisito que no cumplen los estados de California, Florida y Kansas, lugares en los que están los clubes de los tres futbolistas citados por el Tata Martino.



En la MLS esperaban la postura de FIFA para acceder a prestar a sus jugadores y aseguraron que respetarán los lineamientos del máximo organismo del futbol, según informaron fuentes a ESPN. Los jugadores pueden declinar la invitación de la Selección Mexicana por voluntad propia, en caso de que así lo consideren.



“La FIFA insta a todas las federaciones miembro, clubes y jugadores a que colaboren en aras de la solidaridad compartiendo información y llegando a acuerdos beneficiosos para todas las partes sujetas al marco regulatorio que acaba de adaptarse de manera temporal”, se lee en el comunicado.



La Selección Mexicana comparte el mismo caso que los representativos de Perú, Colombia, Paraguay y Argentina, que habían solicitado jugadores de la MLS, pero habían sido negados, como una medida para evitar la propagación del Covid-19.



La MLS aún no ha hecho pública una postura ante el problema, aunque varios técnicos y directivos del torneo estadunidense han mencionado que analizan la posibilidad de no ceder a sus futbolistas.



FIFA insta a todas las federaciones a colaborar y adaptarse a la actual situación de manera temporal.