Da su testimonio Gralia de que Covid-19 es real

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Margarita Gralia, quien junto con su esposo Ariel Blanco fue detectada como portadora del Covid-19, pide a la población que haga caso del aislamiento social requerido por las autoridades para evitar contagios.



La actriz y su pareja permanecen, desde hace una semana, internados en un hospital.



“Esto es real, no es inventado, nos pasó a nosotros. Estamos saliendo adelante porque ambos somos personas sanas. Es necesario que la población haga caso del aislamiento social. Yo creo que lo primero en la vida es la salud. Es un susto muy grande, pero lo hemos enfrentado con la ayuda de los mejores médicos que son los de México, sinceramente”, afirmó.



Gralia, quien participó en telenovelas como Amor en Custodia y Cuando Seas Mía, desconoce el origen del contagio. En febrero viajó a Argentina y posiblemente pudo adquirir el virus en el aeropuerto.



Su esposo, por otro lado, le mencionó que, en una visita al cine, un usuario sentado en una fila detrás tosía y estornudaba mucho, pero, a diferencia de otros portadores, la pareja no tuvo síntomas graves.



“No podemos quedarnos solo con la fiebre o la tos, porque en nuestro caso no fue así. Yo no tuve fiebre. En el caso de mi esposo, nunca pasó los 38 grados de temperatura, lo máximo que tuvo 37.6, realmente muy leve y eso porque había recibido un tratamiento de endodoncia.



“El síntoma, en el caso de mi esposo, fue la pérdida muy grande del apetito, ligeros problemas de garganta, falta de energía muy grande. En mi caso fue un cansancio y un solo día tuve un dolor de cabeza enorme que no me lo podía quitar”, dijo.



Por el momento, la actriz no sabe cuándo podrán ser dados de alta.



En este proceso, la argentina aplaudió la labor de los encargados de la salud, quienes día con día buscan la forma de sanar a los pacientes



“Quiero dar un reconocimiento muy especial a doctores, enfermeras y al personal que labora en el hospital, ya que están haciendo una labor titánica, cada día”, manifestó.