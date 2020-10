Da Tribunal Electoral registro a partido de yerno de Elba Esther Gordillo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgó el registro como partido político nacional a la asociación Redes Sociales Progresistas (RSP), encabezada por Fernando González, el yerno de la maestra Elba Esther Gordillo.



Los magistrados validaron las nueve asambleas que habían sido canceladas por el Instituto Nacional Electoral (INE) por considerar que estaba acreditada una intervención sindical, la entrega de dádivas y/o aportaciones no identificadas.



De acuerdo con la sentencia aprobada, a la organización se le privó de la garantía de audiencia en diferentes partes de la fiscalización del proceso y las irregularidades no estuvieron acreditadas al no agotar el INE sus facultades de investigación.



Los magistrados consideraron "suficientemente fundados" los agravios alegados por RSP y afectados los principios de certeza y seguridad jurídica con la actuación y el proceso de fiscalización del INE.



Señalaron que el INE cambió de criterios con el procedimiento de registro en marcha.



Si bien aceptaron la presencia de afiliados y dirigentes del SNTE, aportaciones no aclaradas suficientemente y dádivas en algunos actos, los minimizaron de acuerdo a lo aprobado.



Cinco de los siete magistrados estuvieron en desacuerdo con los considerandos del proyecto del magistrado ponente Reyes Rodríguez y con la propuesta de que el INE agotara los procedimientos sancionadores sobre estas presuntas irregularidades, y si las consideraba acreditadas, se cancelara el registro.



La sentencia aprobó revocar el acuerdo que negaba el registro "lisa y llanamente", por lo que la asociación deberá recibir del INE su registro como partido político nacional.



El engrose de la sentencia definitiva quedó turnado al magistrado Indalfer Infante.