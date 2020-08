Da vida con letras a comunidad literaria

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Hablar con Brenda Lozano (Ciudad de México, 1981), es conversar con una de las escritoras jóvenes más relevantes del país. La autora de Todo Nada (TusQuets, 2009), Cuaderno Ideal (Alfaguara, 2014), Cómo Piensan las Piedras (2017) y Brujas (Alfaguara, 2020), se ha ganado un puesto dentro de la prestigiosa lista Bogotá39, conformada por los escritores latinoamericanos menores de 40 años a los que hay que seguirles la pista.



Para ella la literatura debe tender puentes entre individuo y comunidad en lo que llama “pensamiento colectivo”. Un concepto que tomó de la filósofa argentina Rita Segato, y que utiliza, también, como base del taller de Escritura Creativa que ofrecerá a 20 coahuilenses a partir de hoy.



Según comentó Lozano, su taller se enfocará en escuchar las inquietudes creativas de los asistentes para, a partir de sus obsesiones y tensiones, desarrollar un proyecto en el que los aprendizajes sean para todo el grupo.



“Muchas veces se cree que porque hay un profesor en los salones de enseñanza es él quien mantiene la jerarquía por su conocimiento y los alumnos solo están para aprender. La idea (de este taller) es conversar en el grupo, ya que es más enriquecedor para todas las partes, así aprendemos todos juntos, esa es la forma en que trabajaremos.



“En cuanto al contenido, es necesario hablar con los interesados para saber cuál es la búsqueda estética de cada uno de los participantes. La idea es formar una colectividad”, apuntó la escritora invitada por la Secretaría de Cultura (Sec).







Historias que unen



Para la también periodista lo relevante de un curso como este, es la participación de diversos puntos de vista que enriquezcan a los escuchas. Ya sea con el bagaje de lecturas que acompañan a los interesados o sus motivaciones personales.



“La literatura que más me gusta es la que se está haciendo y se lee ahora. Porque eso nos pone en un lugar increíble en la medida de que lo contemporáneo es lo que sucede ahora mismo y nos permite una horizontalidad directa para discutir lo que leemos y lo que escribimos. Así a la literatura actual podemos debatirla, criticarla, platicarla y ver cómo los textos pueden comunicarse a partir de muchas líneas, formas y ramas.



“Así, trabajar con gente que está escribiendo actualmente, ayuda a que entren a discusión todas esas lecturas, intereses y búsquedas, y creen un lugar en el que pasan cosas muy padres para ver, leer y experimentar”, apuntó la columnista de El País.



Si Lozano cree en algo, es en el poder del lenguaje. Para mayor ejemplo está su más reciente novela, Brujas, en la que el poder de la palabra queda demostrada. Pero, en este plano de la realidad, señala un evento más tangible: el confinamiento ante la actual pandemia que, sin embargo, ha sido superado por las conexiones humanas por medio de la palabra.



“Las historias, lo que han hecho desde hace mucho tiempo, es reunir a las personas. Y muchas veces esas historias no necesariamente se tienen que vivir al lado de alguien, sino que son palabras en común con una misma persona. Son cosas tan sencillas como platicar el mismo libro que leemos o el mismo taller que compartimos y que hacen lazos muy fuertes y te unen. Entre las personas son las palabras las que crean más lazos que ninguna otra cosa.



“El lenguaje cambia. Es increíble cómo ahora, con el tema de la pandemia, las relaciones han cambiado al espacio digital pero esos mismos nexos que se dan a través de la palabra siguen ocurriendo de nuevas formas”, concluyó la también activista.