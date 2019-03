Daban dinero a 155 mil niños ‘fantasmas’ en estancias

PAN lleva protesta sobre estancias infantiles a la ONU



Van cuatro meses de esta administración



¿cómo van en los avances de los programas?

¿Habrá recortes presupuestales en los programas sociales?

No aparece 47.6% de los niños de las estancias, la Secretaría de Bienestar sólo ha podido comprobar la existencia de 174 mil menores de los 329 mil que están en el registro de las estancias infantiles, es decir, casi la mitad de los beneficiarios reportados por la administración anterior no aparecen, publicó El Sol de México En una entrevista con El Sol de México , la titular de la dependencia, María Luisa Albores González, reveló que actualmente se realiza la validación de los registros se han encontrado irregularidades como registros de niños en estados diferentes al que viven.“Por diferentes razones (no encuentran a los niños): hay gente que es de Campeche pero está anotada en el Estado de México, hay lugares donde la estancia está a cuatro horas de la localidad y hay niños que no se encontraron. Vamos a hacer la dispersión del apoyo que quedó en lo siguiente: 800 pesos mensuales, entregados bimensuales entregados un mes antes. Las personas con este recurso van a poder acudir a la estancia infantil que ellos quieran registrar a su niña, su niño”.Con un presupuesto de 150 mil millones de pesos, la Secretaría de Bienestar es punta de lanza en los programas sociales de esta administración. La Pensión para Adultos Mayores, las Becas para Personas con Alguna Discapacidad y Sembrando Vida son las apuestas fuertes para generar desarrollo en la sociedad mexicana, explicó la funcionaria.“Se está trabajando para los programas comentados un presupuesto de 150 mil millones de pesos para 2019. Es el presupuesto más alto en la historia de esta Secretaría”, dijo en entrevista con El Sol de México.A la Secretaría de Bienestar le corresponden tres programas estratégicos, la Pensión Universal para Adultos Mayores, donde tenemos ya una dispersión de siete millones y en próximos días, tal vez la semana siguiente, empezamos la dispersión de un millón 600 mil para que vayamos a la meta comprometida de 2019.Tenemos el programa de Becas para Personas con Alguna Discapacidad, ahí nos ha costado un poco entrar a la parte de dispersión porque es un programa nuevo, donde costaba la cuestión de validación, están 817 mil, y próximamente comienza la cuestión de la dispersión para que tengan su tarjeta.Y el programa Sembrando Vida. Estamos trabajando 570 mil hectáreas, que representa el apoyo directo a 230 mil campesinas, campesinas. Tenemos a dos mil 300 técnicos que están de manera directa trabajando en ejidos y comunidades y está ya la dispersión del pago a los productores que corresponde a cinco mil pesos.Ya están avanzando los viveros que se tienen con Sedena, son ocho, y con Sedena se está trabajando con árboles frutales, y en abril ya trabajamos con los viveros comunitarios y la gente va a estar trabajando con la milpa, hay mucha gente que está limpiando su terreno para el trazo.En estancias infantiles lo que se hizo es la validación de las cédulas que se tenían en el reporte de este programa. Se reportaban aproximadamente 329 mil niños y niñas, y lo que hemos encontrado de las cédulas validadas es a 217 mil cédulas que se pudieron validar, y de esas sólo se pudieron encontrar 174 mil.Se hace la transferencia a quien es tutor, padre o madre para que busquen el mejor cuidado de sus niños.¿Se va a sancionar a los responsables de los registros irregulares?Estamos haciendo una revisión y lo que queremos hacer es la dispersión de los recursos de las personas que se encontraron y después vamos a dar a conocer los números. Estamos en 74 por ciento, cuando se termine la validación de las cédulas, que es saber si existen esos niños y sus papás y mamás.¿Qué les dice a quienes critican los cambios al programa de estancias infantiles?En el caso de la atención que se ha hecho en estancias, con las estadísticas que se manejaban, y que no estamos encontrando completas, hablamos de 329 mil niños, con eso abarcaríamos la totalidad de la estadística de niños de 1 a 3 años el 4.3 por ciento. Tampoco podemos decir que no es la atención en todos los lugares.Ha habido avances, pero comentar que en este sistema de cuidados, de acuerdo a los reportes del DIF Nacional del sexenio pasado, sólo 30 por ciento tienen el color verde, es decir, tienen un buen sistema de cuidados.Movimiento Ciudadano escala demanda por estancias infantilesAntes, Sedesol entregaba los recursos, pero no podía hacer supervisión ni cerrar una estancia, no estaba en sus manos. Ahora tratamos de poner orden, por eso se cambia la forma de hacer este programa.En el caso de todo lo que son proyectos sociales no se ve como un gasto, se ve como una inversión social. En este sentido se está trabajando para los programas comentados un presupuesto de 150 mil millones de pesos para 2019. Es el presupuesto más alto en la historia de esta Secretaría.También comentarte, haciendo la sumatoria de los 25 programas integrales, tres lleva Bienestar, también hay en la Secretaría de Economía con Tandas para el Bienestar, los seis programas que lleva Sader, en el caso de la SEP con las becas.