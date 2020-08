¿Daddy Yankee tiene 63 años? Las redes estallan

Escuchar Nota

Las redes sociales son el lugar perfecto para que se genere polémica por una simple confusión y quien lo está viviendo en las últimas horas es el cantante de reggaeton,La cuenta de Twitter, Latino Gang, medio que se dedica a brindar información sobre la música latina escribió lo siguiente: “Daddy Yankee (65) y Thalia (52) son los artistas que más han recibido nominaciones a lo largo de los años en los Premios Juventud”; sin embargo, lo que en primera instancia no parecía tener mayor repercusión terminó generando todo un alboroto, debido a que los números a un lado de los nombresPor supuesto, la creencia de que Daddy Yankee tiene 65 años sorprendió a más de uno, aun más considerando el género musical que representa, por lo que las bromas y memes no se hicieron esperar y a continuación te dejamos la selección de los mejores, incluyendo comentarios bastante cómicos.Daddy Yankee en realidad tiene 43 años y, aunque ya no se puede considerar como joven, aún se encuentra lejos de los 63 que generaron la confusión. Sin embargo, es cierto que en los días recientes el cantante también ha estado en conversación debido a que ha bajado 11 kilos debido a un intenso entrenamiento, el cual le hace lucir en gran forma.¡Ah! Y por si alguien pensó que la cantante mexicana Thalía no aparecería en los comentarios, hasta a ella tuvo que lidiar un poco con la situación.