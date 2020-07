Daiana Guzmán tacha de ‘cobarde’ a Kalimba por hablar de su caso 10 años después

Escuchar Nota

“Se me hace algo ridículo hablar 10 años después de esto, igual se me hace algo cobarde. ¿Por qué no decirlo antes?, ¿por qué no poner una denuncia antes?, ¿por qué hablarlo hasta hoy que ésta persona [el procurador Francisco Alor Quezada] ya no se puede defender? Si lo estaban extorsionando, lejos de perjudicarlo, le hubiera ayudado en el proceso legal que estábamos llevando”, sentenció la joven.



“Fueron días amargos, días en los que lloré lágrimas de sangre, muy feo todo, no se me hizo justicia (…) Yo tengo la fe de que algún día lo va a pagar”, explicó.



Daiana Guzmán sostiene que Kalimba sí la violentó hace 10 años y asegura que hasta la abofeteó tal como decía en su declaración. #Ventaneando



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. https://t.co/lIzvAq7zRi pic.twitter.com/0qqnU2lNOV — Ventaneando (@VentaneandoUno) July 21, 2020

, decidió responder a las declaraciones que él hizo recientemente en torno al caso yEn entrevista con el programa de espectáculosla joven, que ahora está casada y tiene tres hijos,orquestado por Francisco Alor Quezada, entonces procurador de Quintana Roo.“Está en mi declaración, tal cual, yo no voy a aumentar nada, creo que ya todo mundo conoce este caso. Lo único que puedo decir es que él me violentó, él me violó, él abusó de mí y ya. Él sabe perfectamente cómo pasaron las cosas, él sabe todo lo que ocurrió esa noche o a lo mejor ni se acuerda porque estaba tomado”, explicó Daiana Guzmán.para perjudicarlo con el caso de presunta violación.Daiana Guzmán también refirió que cuando Kalimba fue absuelto de la supuesta violación el mundo se le vino encima, pues ella y su familia se dieron cuenta que nunca podrían encontrar la justicia en un pleito legal contra el famoso.Información de Radio Fórmula y Ventaneando