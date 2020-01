Dale a tu año nuevos libros

Saltillo, Coah.- Los años nuevos son como los nuevos libros: universos por descubrir y, como en todo, hay ciclos pasados y bibliotecas cubiertas de polvo que necesitan, siempre, sangre nueva y la adrenalina de no saber qué sucederá en la siguiente página.



Aunque es la siempre ponderada novela el género que domina el panorama, no puede ignorarse lo que trae este nuevo año para el cuento y el ensayo, así como la poesía y la crónica, por eso Zócalo recomienda publicaciones que seguramente serán las delicias de los amantes de los libros en este 2020 que comienza.



Novela



Los británicos han comenzado a dominar los estantes con dos de sus grandes nombres contemporáneos: Ian McEwan y Salman Rushdie. El primero con La Cucaracha (Anagrama), libro en el que teje una sátira vista a través de la reescritura de la novela clásica de Franz Kafka: La Metamorfosis. Aunque en el libro de McEwan es el Primer Ministro de Inglaterra quien se convierte en el insecto, creando así una visión sobre el actual brexit inglés.



Por otra parte Rushdie revisita también a un clásico y lo transporta a la contemporaneidad, ya que en Quijote (Seix Barral), el indio toma al personaje cervantino y lo lleva a los límites de la locura gracias a la creación de su personaje Sam DuChamp, un escritor de novelas de espías que habita un Estados Unidos dominado por infiltrados rusos con los que debe enfrentarse, consiguiendo, así, una punzante sátira sobre el gobierno de Donald Trump.



Despegándose de estos dos nombres, llega la ganadora del Premio Booker 2019 -compartido con Margaret Atwood-, Bernardine Evaristo, con un libro difícil de definir: Niña, Mujer, Otra (AdN). Texto que cabalga libremente por los géneros de la prosa y la poesía y ofrece un panorama de cómo es ser mujer y negra en la isla británica.



Europa ofrece a otro de sus grandes escritores con El Cuerpo (Impedimenta), la columna central de la trilogía El Cegador, del rumano Mircea Cartarescu. El autor, quien durante años pasados mostró sus enormes dotes de escritor con la publicación de Solenoide, dominó un panorama de premios.



En cuanto a América regresa otra de sus grandes novelistas: la canadiense Joyce Carol Oates, con Qué fue de los Mulvaney (Lumen). Libro en el que relata, a través de la mirada del personaje de Judd, una epopeya familiar de desgracia y ternura.



Relatos



El cuento ha visto un boom editorial gracias a las editoriales independientes que muestran ante el lector esas ventanas literarias, y entre las que se encuentra Páginas de Espuma, la cual ha adelantado los Cuentos Completos de Thomas Wolfe, uno de los narradores esenciales del siglo 20. Esta misma editorial recupera las historias tradicionales en La Diosa del Agua, un compilado en el que Juan Carlos Mendez, da una nueva narrativa a las leyendas y mitos caribeños.



En cuanto a Siruela, la editorial española tiene bajo el brazo a dos nombres clave: el primero es el de Emilie Peine, abanderada de las nuevas letras irlandesas, de quien publicará Todo lo que no Puedo Decir; así como los relatos inéditos de la maestra del género policiacio P.D. James.



Por otra parte Acantilado toma al israelí Etgar Keret y a sus cuentos en los que la vida cotidiana toma un carácter surrealista, para ser publicado en Forastero en el Matrimonio.



Ensayos



Pensar y escribir, ordenar ideas y dar puntos de vista diversos es la labor del ensayo, que en el 2020 tiene como punta de lanza La Fuente de la Autoestima (Lumen), el último libro de la Nobel de Literatura Toni Morrison, en el cual confluyen discursos y meditaciones de la escritora.



Con La Herencia del Dios Perdido (Siruela), regresa Peter Sloterdijk, uno de los grandes ensayistas de la historia, quien en este libro analiza las consecuencias que ha tenido en la civilización aquella sentencia de Friederich Niezsche: “Dios ha muerto”.



En un corte más intimista, pero no menos intelectual, se encuentra Una Cierta Idea del Mundo (Anagrama), del italiano Alessandro Baricco. En este libro de libros, el autor enumera, reseña, repasa y relee 50 obras que lo han marcado y cuyos autores van de Yasunari Kawabata a William Faulkner y de Sócrates a J.M. Coetzee.



En verso



La poesía es quizá el género que menos se mira, pero eso no evita que este 2020 traiga nuevos empastados. Entre ellos el gran hit es quizá Canción Negra, poemario inédito de la innigualable polaca Wislawa Szymborska, que aparecerá bajo el sello de Nordica.



Y no hay que ignorar los grandes libros de Chantal Maillard, una de las voces poéticas más relevantes en la actualidad, quien aparecerá en estantes con Medea (Tusquets), así como Da Dolor (La Bella Varsovia) de Pilar Adón