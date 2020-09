Dalvin Cook obtiene una extensión de contrato por 62.5 millones de dólares

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Los Minnesota Vikings firmaron al corredor Dalvin Cook por varios años, anunció el equipo el sábado.



Es una extensión de contrato de cinco años por 62.5 millones de dólares, dijo una fuente a Adam Schefter de ESPN.



El acuerdo incluye un bono por firmar de 15.5 millones y 28.2 millones en dinero garantizado, dijo una fuente a Courtney Cronin de ESPN. Cook ahora está empatado con Derrick Henry de Tennessee como el quinto corredor mejor pagado de la NFL con un salario promedio de 12.5 millones por año.



Para ayudar a hacer espacio para el nuevo contrato de Dalvin Cook, los Vikings reestructuraron el acuerdo del apoyador Eric Kendricks, cambiando 6 millones en salario base a un bono por firmar para ayudar a distribuir el costo, dijo un informante a Schefter.



Cook, de 25 años, se convirtió en el último corredor en firmar una extensión antes del inicio de la temporada 2020. Joe Mixon de los Cincinnati Bengals firmó una extensión por cuatro años y 48 millones (10 garantizados) la semana pasada, y Kareem Hunt firmó una extensión por dos años y 13.25 millones con los Cleveland Browns. Momentos después de que se anunciara el acuerdo de Dalvin Cook, los New Orleans Saints y Alvin Kamara finalizaron una extensión de cinco años por un valor de 77.13 millones.



El acuerdo de Cook se produjo pocas horas antes de que los Vikings reciban a los Green Bay Packers en su primer partido de temporada en el U.S. Bank Stadium. El corredor, que fue seleccionado por Minnesota en la segunda ronda en 2017, estaba listo para jugar el último año de su contrato de novato en el que habría ganado 1.3 millones.



Al comienzo del campo de entrenamiento, Cook dijo que esperaba obtener un acuerdo “razonable” que resaltaría su valor para la franquicia dentro y fuera del campo y disipó la noción de que planeaba resistir. Incluso sin una extensión, el corredor se preparó para todas las prácticas con equipo de los Vikings durante todo el campamento.



Las negociaciones entre Cook y los Vikings se pospusieron el 19 de agosto después de que las partes no lograran llegar a un acuerdo.



Las conversaciones se reanudaron días antes de la apertura de la temporada y resultaron en que el corredor firmó un acuerdo de último minuto para mantenerlo en Minnesota hasta la temporada 2025.



Cook fue uno de los corredores más productivos de la liga la campaña pasada, registrando la segunda mayor cantidad de yardas desde la línea de golpeo por juego y lideró la NFL con 11.3 yardas después de la atrapada por recepción mientras registraba un primer intento en el 40.6 por ciento de sus objetivos, que fue la tercera marca más alta para cualquier corredor con al menos 30 objetivos, de acuerdo a Stats & Info de ESPN.



Cook ahora se convierte en un elemento a largo plazo en la ofensiva de Minnesota, donde tomó el 38.1 por ciento de los toques de su equipo desde la línea de golpeo en 2019, que es la novena mayor cantidad para cualquier jugador en la NFL.