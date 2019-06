Dan 2 años de prisión a joven que robó ropa interior

Robarle las tangas a su vecina le trajo consigo dos años de cárcel, luego de que se demostrar que había sustraído por lo menos tres prendas de una localidad en Peñafiel, España.Los hechos ocurrieron en septiembre del 2018, cuando estuvo a punto de recibir no dos, sino cuatro años de condena, pero tras admitir públicamente los hechos el juez aceptó reducir el castigo a la mitad, además de obligarlo a pagar 400 euros (8 mil 751 pesos), el costo total de la ropa interior.Tiene prohibido acercarse a la casaLas autoridades dieron con la identidad del responsable gracias a las cámaras de seguridad de la vivienda. En las imágenes se le aprecia acercándose a las tangas en más de una ocasión.El acusado, de nombre Samuel, también fue señalado por alteración psíquica con consumo de drogas, y tiene prohibido acercarse a la casa de la que sustrajo las prendas hasta 200 metros de distancia.No conocía a su víctimaSegún sus declaraciones y como informa Europa Press, no tiene ninguna vinculación afectiva con la dueña de la ropa, es más, ni siquiera la conocía. Lo cierto es que antes del robo saltó el muro perimetral de ladrillo y una reja de 1,75 metros que rodea la casa.Hasta el momento el magistrado del caso no ha querido ofrecer más razones por las que el joven tomó las bragas de la denunciante y no cualquier otro objeto de valor. Sin embargo, su ingreso a prisión podría quedar retratarse tres años debido a que Samuel no tiene antecedentes penales.