Dan 4 años de cárcel a hombre por no pagar pensión alimenticia

Ciudad de México.- Hasta cuatro años de prisión podrían pasar los padres de familia que se niegan a cumplir con la pensión alimenticia para sus hijos, establecida por un juez, en la Ciudad de México.



Esto le pasó a Jonathan ‘N’ quien desde hace 15 días se encuentra en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México al no cumplir desde el año pasado con un pago de siete mil pesos mensuales para la manutención de sus dos hijos, menores de edad.



Nelly Montealegre, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía de la Ciudad de México, dijo: “Y por eso hoy día está esta persona en prisión preventiva justificada por el incumplimiento ya no tan solo de la obligación que tenía como padre sino también a los mandatos judiciales tanto en materia familiar como en materia penal, más o menos el equivalente lo que lleva acumulado al momento es un poco más de 63 mil pesos, nosotros lo más importante es que no se trastoquen los derechos de las personas más vulnerables que, en este caso, son las niñas y los niños más allá de la contienda o el enojo que puede haber entre la pareja lo que está de por medio es la supervivencia de una niña o de un niño”.



Nelly Montealegre, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que también está considerado como delito que los padres renuncien al trabajo para no dar la pensión establecida y aclaró que, aunque vayan a la cárcel, tienen que saldar el adeudo.



Nelly Montealegre, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía de la Ciudad de México, señaló: “Es decir no es que ya van a quedar impunes ya con el hecho de que estoy en prisión esto no va a pasar y lo que yo dejé de cumplir va a quedar saldado, no”.



Tanto hombres como mujeres se manifestaron a favor de que la Fiscalía aplique estas medidas más estrictas en defensa de los menores.



Jonathan ‘N’ podría salir del reclusorio llegando a un acuerdo reparatorio, pero siempre y cuando garantice el pago del adeudo.



En este momento, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene abiertas 35 carpetas de investigación por incumplimiento de Pensión Alimenticia.



