Dan a conocer lista de convocadas para Premundial Sub 20 Femenil

Esta mañana, laanunció la convocatoria definitiva de 20 jugadoras que conformarán al equipo que disputará eldel 22 de febrero al 8 de marzo enLas dirigidas porbuscarán uno de los dos boletos, otorgados por el certamen, para lade la FIFA 2020 que se disputará en agosto próximo en sedes compartidas con Costa Rica y Panamá.La base de este llamado es de lacon 12 jugadoras, pero cabe destacar que hay una fuerte presencia decon seis en total, una de Europa con ely una más delLa lista la encabezan Mariel Román de Toluca, Alison González de Atlas, Nicole Pérez de Chivas y Ximena Ríos del América.Aguirre Fitzgerald Zoe Ree - Eastern Kentucky UniversityToledo Barroso Wendy Estefani - Santos LagunaParra Constantino Laura Montserrat - TolucaPeralta Acosta Julieta - PachucaReyes Stubblefield Reyna Rene - University of AlabamaRíos Zárate Ximena Elizabeth - AméricaSánchez Carreto Tanna - Tec de Monterrey Campus PueblaSoto Nicole Shelby - Arizona State UniversityZempoalteca Hernández Karla Daniela - LeónFlores Dorrell Silvana - Arsenal FCMadrid López Lira Yanin - PachucaPérez Jiménez Dania Nicole - GuadalajaraReyes Zárate Maricarmen - University of California Los ÁngelesVázquez Mendoza Anette Natalia - GuadalajaraDíaz Diaz Nayeli Isela - St. Mary's College of CaliforniaGonzález Esquivel Alison Hecnary - AtlasJuárez Smith Venicia Gabriela - Princeton UniversityManzo Paolinetti Destinee Noel - University of California IrvineMontoya Rodríguez Joseline - GuadalajaraRomán Pacheco Mariel - Toluca