Dan a conocer lista de negocios no esenciales

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Luego de la orden que se emitió por autoridades estatales ante la declaratoria de estado de emergencia por salud pública referente al cierre de negocios no esenciales, se ha dado a conocer la lista de comercios que deben cerrar sus puertas al público, de lo contrario serán sancionados.



El Departamento de Desarrollo Económico de Eagle Pass, informó que dentro de los comercios no esenciales se consideran los relacionados al entretenimiento, tales como teatros, museos y otros más, además de aquellos de higiene personal como, salones de belleza, salones de eventos y salones de masaje, así como tiendas de ropa, tiendas de atletismo y de accesorios; gimnasios y bares.



Autoridades señalaron que esta medida tiene como finalidad reducir los contagios de Covid-19 y por lo tanto únicamente permanecerán abiertos aquellos negocios esenciales, principalmente centros comerciales donde no se permite el ingreso de menores de 17 años y solo podrá entrar un integrante por familia.



Informaron que se consideran esenciales los comercios dedicados al cuidado de la salud, así como tiendas minoritarias como gasolineras y los restaurantes, quienes deben ofrecer el servicio únicamente para llevar.





Debe saber que



Comercios no esenciales son los relacionados al entretenimiento, tales como teatros, museos entre otros más



De higiene personal como, salones de belleza, salones de eventos y salones de masaje



También tiendas de ropa, tiendas de atletismo y de accesorios; gimnasios y bares