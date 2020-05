Dan a ‘El Diablo’ en adopción a Raúl Julia

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “El Diablo”, perro de la raza presa canaria que hace unos días se vio involucrado en la muerte de su dueño, sería dado en adopción a la asociación Delta Animal Force, presidida por Raúl Julia Levy, según lo afirmó el propio actor.



Indicó que el perro no fue quien mató al joven Miguel Ángel “N”, de 18 años, sino que murió a causa de un golpe en la nuca luego de sufrir un ataque de epilepsia, y “El Diablo” solamente trató de ayudarlo.



A pesar de ello, el dictamen del médico forense establece que la muerte del joven se debió a un “ataque hipovolémico (desangrado) secundario a sección de arteria carótida interna”.



Sin embargo, el actor insiste en que incluso la madre de Miguel Ángel reconoció que el perro no mató a su hijo.



“El perro ya es de nosotros, nos lo entregarán en unos ocho días más; la madre de Miguel Ángel dijo que ella se quería quedar con el perrito, porque para ella es un héroe, pero le duele mucho porque el perrito le va a recordar a su hijo”, añadió.



Se buscó a Verónica “N”, madre de la víctima para que diera su postura, sin embargo no estuvo disponible.







Caso Max



- Raúl Julia es un actor mexicano que residía en EU y actualmente vive en San Miguel de Allende, Guanajuato.



- Se vio en la polémica, luego de que lograra adoptar a Max, un pitbull que mató a un niño de 3 años en diciembre de 2016.