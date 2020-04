Dan a luz a más ‘niños milagro’

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Sin complicación alguna dos mujeres que estaban contagiadas de Covid-19 dieron a luz en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó el médico ginecobstetra, Enrique Campos San Miguel.



Mencionó que en los últimos días se dio a conocer el caso de tres mujeres que estaban embarazadas y que dieron positivo al coronavirus, sin embargo, una fue trasladada a Saltillo donde lamentablemente falleció, sin embargo, su bebé se encuentra estable, pese a ser prematuro.



Partos transcurrieron sin complicaciones



En cuanto a los otros casos, Enrique Campos San Miguel dijo que la semana anterior ambas féminas fueron atendidas por médicos del Hospital Covid, aclaró los partos se vivieron sin complicaciones y tanto ellas como los recién nacidos están fuera de peligro.



Explicó que esta enfermedad no pasa al bebé, pues el virus no se presenta en la sangre del cordón, la placenta, ni en el bebé al nacer, sólo pudiera existir un problema si la madre enferma gravemente y se tiene que interrumpir el embarazo para rescatar al bebé, de lo contrario no.



“Afortunadamente hasta el momento sólo van tres mujeres que están embarazadas y que dieron positivos en Covid-19, esperamos que no se sigan presentando más, pues aún cuando el bebé está bien, ellas podrían verse seriamente afectadas”, señaló.



Finalmente, destacó que se van a seguir realizando investigaciones para atender mejor a las pacientes que están embarazadas y que padezcan coronavirus, pues lo que se busca es encontrar una cura a esta enfermedad.