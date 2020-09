Dan Alcaldes de Nuevo León un Grito diferente

Escuchar Nota

"¡Vivan los trabajadores y las trabajadoras de la salud que lo han dado todo, incluso la vida, durante esta pandemia!"



Con 100 fotografías de personas instaladas en sillas frente antiguo Palacio Municipal, el Municipio de Guadalupe celebró el Grito de la Independencia.de los ciudadanos, esto por la pandemia del Covid-19.La conmemoración inició a las 20:10 con un minuto de silencio dedicado a las personas que han fallecido a causa del virus.A las 20:20 la Alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, dio el Grito de la Independencia nombrando a los héroes.El festejo se dio sin el uso de pirotecnia.Las calles aledañas al Palacio Municipal fueron cerradas para evitar el ingreso de personas a la zona.Le falla servidor a Grito de EscobedoAnte la expectativa que generó el Grito de Independencia de Escobedo porque sería a través de Minecraft, miles de personas intentaron, pero no lograron accesar al videojuego por la saturación del servidor.Sin embargo, la celebración fue transmitida por Facebook., acompañada de sus dos hijos y el Secretario del Ayuntamiento, Andrés Mijes.Usuarios que no lograron entrar a Minecraft externaron su molestia en los comentarios de la transmisión en vivo de Facebook.También hubo quienes hacían bromas en alusión a la propuesta de llevar el Grito a Minecraft., comentaban., eran algunos de los comentarios que externaron los usuarios.La transmisión en vivo del Grito, en Escobedo, llegó a registrar más de cinco mil usuarios conectados.El Municipio informó que el costo de hacer la celebración virtual fue de 470 mil pesos, lo que significó un ahorro de un millón 806 mil pesos con respecto a la celebración del año anterior.Con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia y en honor a todos los que atienden a los pacientes de coronavirus dio inicio la ceremonia del Grito de Independencia, en San Pedro., funcionarios de la administración y el dirigente del sindicato de trabajadores del Municipio.Antes de honrar a los héroes de Independencia, el Munícipe incluyó al sector salud.A la ceremonia acudieron también integrantes del Ayuntamiento.A diferencia de otras ceremonias, el Grito no fue dado desde el balcón del Palacio Municipal, sino desde la parte baja del mismo, en un templete instalado sobre la calle Libertad.Algunos vecinos observaron la ceremonia desde los alrededores, ante el cierre que se implementó.