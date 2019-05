Dan arresto domiciliario a últimos 3 funcionarios de Duarte

Los últimos tres altos mandos de ex gobernador de Veracruz, de Javier Duarte de Ochoa, que estaban detenidos en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, dejaron la cárcel para continuar en arraigo domiciliario.El ex fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, el ex director de servicios periciales Gilberto Aguirre Garza, y la ex delegada de la Policía Ministerial en la zona centro, Carlota Zamudio Parroquín, dejaron la cárcel, donde estaban recluidos desde hace casi un año.En audiencias de menos de media hora, se modificó la prisión por arraigo domiciliario a los ex funcionarios.Jorge Reyes Peralta, abogado de Gilberto Aguirre Garza, señaló que la jueza de control Mónica Segovia acató la sentencia de amparo por orden del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Edel Álvarez Peña, sin embargo, consideró que se siguen violando los derechos de su cliente porque señaló que debieron liberarlo completamente.​​Acusó que Álvarez Peña es cómplice del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el fiscal Jorge Winckler, pero “ ahora como lobo con piel de oveja, quiere quedar bien con el gobernador Cuitlahuac García y el secretario de Gobierno Erick Cisneros, pero todos saben perfectamente su juego”, acusó.Reyes Peralta anunció presentará una denuncia contra la juez al considerar que aplicó justicia "a medias".Los tres ex funcionarios eran señalados de desaparición forzada por el ocultamiento del hallazgo de cuerpos en la barranca La Aurora cerca de la academia de policía de El Lencero.En la cárcel sólo quedan ex policías acusados de desaparición forzada.