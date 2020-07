Dan cadena perpetua a ex concursante de Factor X que abusó de 9 mujeres

Escuchar Nota

Reino Unido.- Un ex concursante del programa Factor X británico fue sentenciado a cadena perpetua por agresiones sexuales contra 9 mujeres a lo largo de 22 años.



Phillip Blackwell, de 56 años, también fue incluido en un registro de delincuentes sexuales y se le ordenó no contactar de forma directa o indirecta con ninguna de sus víctimas.



Según la sentencia, el hombre cometió la primera violación en 1997. A algunas de sus víctimas les cerraba los ojos y ataba las manos, mientras filmaba sus crímenes en video. El condenado cometió sus delitos en las ciudades británicas de Birmingham, Coventry, Nuneaton y Launceston.



La mayoría de las víctimas son jóvenes solteras, a las que el hombre localizaba específicamente antes de violarlas observándolas desde el coche. Para ocultar su identidad, usaba una máscara y también hablaba con acento irlandés.



También amenazó a sus víctimas para evitar que se lo contaran a la policía. A una mujer le dijo: “Sé dónde vives. Tienes un cuerpo hermoso y puedo hacer esto una y otra vez porque sé dónde vives”.



31 delitos sexuales



En audiencias judiciales anteriores, el acusado se declaró culpable de 31 delitos sexuales, entre ellos violación, intento de violación, abusos deshonestos, agresión con penetración, voyeurismo y detención ilegal.



El juez Peter Cooke afirmó en el momento de la sentencia que Blackwell no tenía "ninguna consideración por las mujeres como seres humanos" y le calificó como un hombre "desviado y manipulador" que había dejado "vidas arruinadas y destrozadas a su paso".



Al pronunciar la sentencia, el juez Peter Cooke dijo que encontró a Blackwell “monstruoso” y que no podía pensar en “un individuo más peligroso”, además de los asesinos, que había encontrado en sus 35 años de carrera en derecho penal.



Algunas de las víctimas leyeron declaraciones personales en la corte, en las cuales una describió a su atacante como “puro mal”.



Otra dijo que la dejaron “sintiéndose realmente horrible y sucia” y que estaba “asustada y nerviosa”, mientras que una había estado “viviendo con miedo durante tanto tiempo”





Con información de RT