Dan clases a trabajadores de la construcción en CDMX

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los trabajadores de la construcción que no tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios o no los empezaron, la Fundación Construyendo y Creciendo implementó un sistema para que puedan concluirlos.



Las constructoras afiliadas a la fundación son las que tendrán en operaciones este sistema con aulas dentro de las obras en construcción equipadas como material didáctico y computadoras que servirán para su alfabetización básica y digital con los protocolos sanitarios requeridos.



Asesores educativos avalados por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la fundación Construyendo y Creciendo son los que imparten las clases en las aulas a los trabajadores para su progreso educativo.



Las clases que se imparten son de primaria, secundaria y preparatoria.



Al terminar su ciclo escolar por parte del sistema del INEA , al aprobar sus exámenes finales se les entregará su certificado con matrícula, emitido por la Secretaría de Educación Pública con valor oficial.



Mientras ellos trabajan también tienen la oportunidad de estudiar.



María Soledad, Othon e Isidro están cursando la secundaria dentro de su horario de trabajo administrando su tiempos para comer y estudiar.



"Pues darles un ejemplo a mis hijos, para que digan ellos, si mi papá puede pues yo también", señaló Othón López Valerio, albañil ayudante.



Pues echarle muchas ganas porque quiero seguir estudiando para progresar, quisiera yo progresar es por eso que me gusta mucho el estudio, la escuela", expresó Isidro Cervantes.



Apenas aquí entré llevo tres meses, con la enfermedad está que hubo estuvo cerrada la escuelita pero me enteré que ya la habían abierto y me vine a apuntar otra vez, ahorita me están enseñando matemáticas", dijo María Soledad Gómez.



Este programa ha beneficiado a muchos trabajadores de la construcción, pues han recibido apoyos de equipos de tecnología entre otros por parte de donaciones a través de la fundación.



Su sueño está latente, lo que en algún momento de sus vidas pensaron en que nunca podrían seguir estudiando ahora tendrán la oportunidad de seguir preparándose y cumplir la meta de graduarse.



Con información de Excélsior