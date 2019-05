Dan de alta a 115 niños intoxicados con pozole

El secretario de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, dijo que 115 niños y adultos, entre ellos mujeres embarazadas, que sufrieron intoxicación por comer pozole con carne de cerdo, fueron dados de alta y trasladados a sus hogares en la comunidad de Mezcalcingo, perteneciente al municipio de Chilapa.En entrevista, el funcionario estatal, informó que los niños de entre seis y siete años de edad de una escuela primaria estaban festejando el Día del Niño y les ofrecieron de comer pozole, pero la carne de cerdo estaba descompuesta.En un lapso de media hora, los niños comenzaron a presentar síntomas de intoxicación, como vómito, lo que les ayudó a eliminar bacterias y de inmediato fueron trasladados al centro de salud, ubicado en la cabecera municipal de Hueycantenango, perteneciente al municipio de José Joaquín de Herrera.De la Peña Pintos, explicó que los niños respondieron al plan A, que es la hidratación y a otros se les trató vía intravenosa en el centro de salud."El volumen de 115 niños obviamente rebasa cualquier capacidad, pero conforme se iban atendiendo se trasladaban a la cancha, en donde seguían en observación y hubo necesidad de regresar a algunos al centro de salud para ponerles solución endovenosa porque se reactivó el vómito."Comentó que todos los niños fueron dados de alta y trasladados durante la madrugada a la localidad de Mezcalcingo, debido a que su estado de salud es satisfactorio.“No hubo riesgo de perder la vida, porque se atendió de manera oportuna. Su estado de salud es satisfactorio, hablé con el presidente municipal de Chilapa muy temprano y me dijo que los trasladaron en la madrugada, de regreso a Mezcalcingo", expuso.Aseguró que a algunas mujeres embarazadas que sufrieron intoxicación, se les atendió y se les realizó un ultrasonido y todas están bien. Recomendó tener cuidado en la preparación de alimentos, con productos frescos.“La carne de cerdo que no se utilice de inmediato se tiene que congelar, el lavado de manos se debe hacer antes y después de ir al baño, es importante y tiene que ser constante y desinfectar frutas y verduras”, refirió.De la Peña Pintos, hizo un llamado a no preparar alimentos con hojas de maíz, ya que esta contaminado con fertilizante y se han registrado casos de muerte en niños. Dijo que se tomaron muestras de los alimentos que consumieron los niños en la escuela primaria y se enviaron para su análisis al Laboratorio Estatal de Salud. En la atención a los niños participaron la Cruz Roja, Protección Civil del estado, Ejército y Marina.