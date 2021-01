Dan de alta a doctora de Monclova que presentó reacción grave a vacuna anticovid

Escuchar Nota

“Aquellos pacientes que presentaron reacción alérgica sobre todo de moderada para arriba, no se pueden volver a vacunar”, expresó.



La doctora que presentó una reacción grave a la vacuna contra el covid-19 en la primera fase de aplicación de la vacuna en Coahuila ya fue dada de alta y se encuentra en su domicilio en la ciudad de Monclova, informó el secretario de Salud del estado,Precisó que no presentó secuelas luego de estar hospitalizada varias semanas en el Hospital General Número 25 del; sin embargo, debido a su reacción no será posible aplicarle el refuerzo que recibirán sus compañeros a partir del 18 de enero.Dijo que en el caso de Coahuila, además de la doctora hubo una convulsión en una enfermera que padece epilepsia, también en Monclova, quien no se había tomado su medicamento, por lo que se desconoce hasta qué punto la reacción fue por la vacuna o bien por la omisión de dicha dosis de su propio tratamiento.Bernal Gómez indicó que ambas mujeres se llevaron a la, agregó que todos los pacientes que hayan presentado reacción importante no podrán ser vacunados.Con información de Milenio