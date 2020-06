Dan de alta a mujer cantaba en área Covid del IMSS en Monclova

Escuchar Nota

Diana Rodríguez | Rosendo Zavala | Saltillo, Coah.- María de la Luz Adame Elizondo, conocida como la mujer que cantaba y alegraba a los pacientes del área Covid en la Clínica 7 del IMSS en Monclova, ya fue dada de alta al superar la enfermedad.



Mientras esperaba el momento de su egreso, la paciente de 65 años no dudó en seguir cantando, por lo que antes de despedirse inundó los pasillos con la canción Besos y Copas.



Arriba de una camilla que la trasladó y en medio de los aplausos del personal que la atendió desde su ingreso el 3 de junio al presentar dificultad respiratoria y trombosis, María de la Luz abandonó el hospital, no sin antes decir que lo primero que haría, al estar en su hogar, sería hacer una carne asada.



La especialista en terapia intensiva, Elizabeth Meza, responsable en turno del ahora llamado Piso de la Esperanza, donde se atiende a personas infectadas por el virus, dijo que su caso les dio una enseñanza de fortaleza y buena actitud, por lo que médicos y enfermeras, no dudaron en tomarse una foto del recuerdo, además de pedirle que se cuidara y siguiera manteniendo su espíritu.











Regresa a casa



Tras librar una feroz batalla contra el Covid-19 por varios días, una mujer fue dada de alta por autoridades médicas y retornó a su domicilio en la Zona Centro, donde sigue convaleciendo, aunque bajo estrictas medidas de seguridad.



La tarde de ayer la sobreviviente regresó a su “vida normal”, al ser dada de alta de la clínica en donde se recuperó y fue abordada en la ambulancia donde la trasladaron a su casa ubicada en la calle Salazar.



Debido a la naturaleza del caso, las autoridades no aportaron información de la paciente, ni tampoco el historial clínico, cumpliendo el protocolo establecido para el manejo de dichas situaciones.