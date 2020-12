Dan de baja a empleados de Semovi por golpear a ciclista

Escuchar Nota

Un ciclista fue agredido físicamente por un par de trabajadores de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México.Por redes sociales se viralizó el momento en el que dos trabajadores de SEMOVI someten y golpean a un joven ciclista.De acuerdo con el titular de SEMOVI, Andrés Lajous, los trabajadores ya fueron dados de baja de su cargo, además, el subdirector responsable, que conocía los hechos y no los reportó, también fue despedido."Vamos a seguir exigiendo un comportamiento ejemplar por parte de funcionarios públicos. Nuestro trabajo es servir a la gente. No toleraremos, ni solaparemos comportamientos como este. Como hemos informado, en la SEMOVI no solapamos ni toleramos conductas violentas por parte del personal. Por el contrario nuestro comportamiento como funcionarios públicos debe ser ejemplar. Por esto razón se investigará, pondrán sanciones, y separará del cargo a los involucrados. Asimismo, la Semovi dará aviso al Órgano Interno de Control para que se determinen las sanciones administrativas adicionales contra los responsables", dijo Andrés Lajous, titular de SEMOVI.La Secretaría de Movilidad reiteró a través de Twitter las medidas aplicadas hacia los empleados y golpeadores de su dependencia.Daremos de baja a los involucrados y al subdirector responsable por omisión.Daremos aviso al Órgano Interno de Control para que determine las sanciones administrativas adicionales.Presentaremos una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia.Con información de Excélsior