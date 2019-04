Dan de baja cuenta para ayudar a Pablo Lyle

Ciudad de México.- Salió a la luz que fue creada una cuenta en la plataforma GoFundme con la finalidad de ayudar con dinero al actor Pablo Lyle, tras los problemas legales que enfrenta en Miami luego de golpear al señor Juan Ricardo Hernández de 63 años de edad que perdió la vida 4 días después.Con el objetivo de recaudar la cantidad de 50 mil dólares, casi un millón de pesos, misma que el actor pagó como fianza para permanecer en arresto domiciliario hasta el día de su juicio, que es el primero de mayo.Sin embargo, la agencia que representa a Lyle envió un comunicado oficial solicitando hacer caso omiso a esta petición y no dar dinero bajo ninguna circunstancia.“Queremos informarles que la cuenta creada de GoFundme para recaudar fondos a favor de #PabloLyle no tiene relación alguna con el actor, por lo que les pedimos a todas las personas que no donen dinero a esta cuenta ni a ninguna otra que pueda ser creada, ya que este tipo de acciones pueden perjudicar el actual proceso legal de Pablo”.Dicha cuenta fue creada el pasado 10 de abril en la plataforma web GoFundMe, misma que sirve para hacer financiación colectiva que permite a las personas recaudar dinero. Pueden ser desde eventos de la vida diaria hasta celebraciones o circunstancias difíciles como accidentes y enfermedades.“Por favor quien pueda ayudarlo en estos momentos, a todos nos puede pasar. El solo quiso proteger a su familia sin pensar que esto iba a pasar. Dios quiera y pronto podamos hacer…”.Sin embargo ya fue eliminada y solo logró recaudar únicamente 100 dólares, casi 2 mil pesos.