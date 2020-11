Dan el último adiós a Abril: asesino deja bebé de dos años sin su madre

Escuchar Nota

La joven madre de tan sólo 24 años de edad, que perdiera la vida de una manera tan lamentable el pasado día miércoles en el interior de un establecimiento en El Venadillo, Mazatlán, a manos de un despiadado asaltante,pero lamentablemente me enteró de lo que le pasó y no he podido parar de llorar por ella, nos conocíamos desde la secundaria en Valles del Ejido, era muy buena amiga", comentó una joven compañera de la fallecida que por obvias razones prefirió omitir su nombre.Los ahí reunidos exigen justicia ante este hecho tan lamentable ymadre que deja a una pequeña de tan sólo dos años.y el desconsuelo de una madre que no ha parado de sufrir por la falta de dos de sus hijos.Tras la realización de la misa de cuerpo presente se procedió a darle sepultura en un panteón ubicado sobre Libramiento Luis Donaldo Colosio Murrieta y Avenida Juan Pablo Segundo en la colonia Luis Echeverría.