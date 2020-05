Dan el último adiós a Miguel Ángel; su perro aún tiene un destino incierto

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Luego del trágico suceso en donde un joven de apenas 18 años perdió la vida a causa de un arranque por parte de su perro, este martes familiares y amigos se reunieron en la vivienda dónde ocurrió el suceso y así brindarle el último adiós, en medio de la polémica que ha desatado este caso entre la ciudadanía.



Las opiniones en torno al caso se han dividido, por una parte al darse a conocer los hechos, los cibernautas aseguran que la agresión que recibió Miguel fue consecuencia de una acción que provoco al can, sin embargo al realizarle pruebas al perro se conoció que este contaba con un temperamento fuerte y agresivo, además de no contar con señales de maltrato físico o desnutrición.



Ahora se esta en espera del dictamen realizado por parte de la Fiscalía, en donde se conocerá cuál será el destino de “El Diablo.”



Así mismo aunque se pudiera decir si es sacrificado o dado en adopción, serán los dueños y familiares del occiso, quienes dicten la última palabra, pues también podría seguir conservando al can, sin alguna sanción para ellos, puesto no existen señales de maltrato.



Cabe mencionar que al darse a conocer este caso, en donde nuevamente un perro quita la vida a una persona, el activista Raul Julia, intervino en esta ocasión por la vida del can que aún se encuentra en resguardo en Control Canino. Fue a través de sus redes sociales en donde informó que de ser posible buscará salvarle la vida, así como lo hizo años a tras con “Max” un perro de la raza pitbull que arrebató la vida a un menor de edad.