Dan extremaunción a Norberto Rivera; exvocero acusa abandono de Arquidiócesis

Ciudad de Méxcio.- El estado de salud del arzobispo emérito de la arquidiócesis primada de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera, se ha venido complicado, al grado de que este lunes ya se le dio la extremaunción al margen de la arquidiócesis, que no ha querido costearle sus gastos médicos y ni siquiera brindarle apoyo espiritual, señala el sacerdote Hugo Valdemar Romero, quien fuera vocero del cardenal.



En entrevista para Apro, Hugo Valdemar agrega:



“El cardenal ingresó por covid al Hospital Mocel, pero debido a que se agravó su estado de salud se le tuvo que cambiar a otro hospital, del que prefiero omitir su nombre para mantener la privacidad del cardenal. Actualmente ahí permanece en terapia intensiva, sedado e intubado”.



Señala que Rivera Carrera, de 78 años de edad, tiene serios daños pulmonares y la saturación de oxígeno le llegó a bajar al 40%.



“Este lunes, a un sacerdote se le permitió ingresar al hospital para que le diera la extremaunción, pero totalmente al margen de la arquidiócesis, que no ha querido costearle sus gastos médicos ni tampoco darle apoyo espiritual”, señala Valdemar.









–¿Y quién es este sacerdote?



–Prefiero no dar su nombre para evitarle represalias. Pero este sacerdote, muy allegado al cardenal, tuvo que ponerse un complejo equipo de protección y respetar estrictamente las nomas sanitarias del hospital para poder llevarle la extremaunción.



Indica Valdemar que ni a él mismo, ni a los familiares del cardenal, se les permite ingresar al hospital para ver al enfermo.



Refiere que el actual arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, se ha negado a pagar los gastos médicos del cardenal, como le corresponde hacerlo de acuerdo a la legislación canónica.



Indica que desde que Rivera Carrera ingresó al Mocel, el pasado 12 de enero, Aguiar Retes le advirtió al hospital que ni siquiera le pagaría los 80 mil pesos que le cobraron de ingreso.