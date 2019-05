Dan fallo condenatorio a Gutiérrez

Un Tribunal Oral emitió un fallo condenatorio la noche de este lunes en contra de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, por el desvío de 1.7 millones de pesos del erario de Chihuahua en la Administración del ex Gobernador César Duarte.La resolución fue dividida por dos votos condenatorios y uno absolutorio luego de horas de la audiencia de clausura de alegatos que inició a las 9:00 horas y que concluyó hasta las 21:00 horas, aproximadamente, luego de un receso de cinco horas.En contra de Gutiérrez resolvieron las Juezas Juana Gabriela Córdova Ortiz y Hortensia García Ramírez, en tanto que el Juez Adalberto Vences Baca dio un voto disidente, informó el Tribunal Superior de Justicia del Estado.Vences Baca argumentó que el caso se trata de un procedimiento administrativo.El lunes 13 de mayo, se programó la audiencia de individualización de sanciones.La Fiscalía General de Chihuahua lo acusó de desviar 1.7 millones de pesos a través de dos empresas: Promotora de Señalamiento Integral S.A. de C.V., de la cual su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez es apoderado legal, así como de Jet Combustibles SA de CV, de la cual es socio mayoritario el procesado.Con la primera compañía, según la FGE, desvió junto con los ex funcionarios duartistas 904 mil 579 pesos con 64 centavos del erario de Chihuahua, por un servicio de mantenimiento general de edificios que no se realizó.Mientras que con Jet Combustibles SA de CV fueron 835 mil 420 pesos con 36 centavos por servicios de traslado que, de acuerdo con lo expuesto por la dependencia, tampoco fueron llevados a cabo.Alejandro Gutiérrez fue detenido en diciembre del año 2017 en Saltillo, Coahuila, y la Fiscalía de Chihuahua lo acusó de dos peculados.El primero era el caso que se federalizó por 250 millones de pesos, de los cuales 246 millones presuntamente se triangularon desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la gestión de Enrique Peña Nieto, hacia la Administración de Duarte y después fueron entregados al PRI para las campañas de 2016.Por este caso fue absuelto, ya que la entonces Procuraduría General de la República no presentó acusación en su contra.Sólo siguió el proceso del fuero común por la acusación del desvío de 1.7 millones de pesos, en libertad condicional, con la medida cautelar de un brazalete electrónico en una pierna.Durante el Juicio Oral, se reveló que Gutiérrez devolvió al Gobierno de Chihuahua los 1.7 millones de pesos del presunto peculado del que se le acusaba.El dinero fue depositado a cuentas bancarias, las cuales presentó posteriormente a la Secretaría de Hacienda estatal.