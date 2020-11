Dan golpe a seguridad de Coahuila por recortes

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Tras lamentar el recorte presupuestal de mil 400 millones de pesos a Coahuila, lo que complicará más la situación económica del Estado y los municipios, el presidente de Canacintra, Rolando Rivero Ceballos, manifestó que no entiende la política del Gobierno Federal, ya que en el Presupuesto Federal de Egresos del 2021 eliminó los recursos de diferentes fideicomisos, entre ellos el de la seguridad, argumentando que hay mucha corrupción, pero “No vemos que meta a nadie en la cárcel”, también tumbaron recursos para carreteras, salud entre otros y a pesar de que en lo particular aún se pueden definir más recursos para el Estado se ve difícil por la oposición de Morena que es mayoría.



‘Votantes le van a pasar factura a Morena’



Rolando Rivero, empresario, consideró que con la decisión que tomaron los legisladores de Morena, los votantes van a hablar, les van a cobrar la factura en la elección de diputados federales del 2021 cuando analicen que no están llegando los recursos federales a sus estados y regiones y que el Gobierno Federal no realiza inversiones que reactiven la economía y generen los empleos que México necesita.



“La verdad no sé qué va a pasar, con este recorte los municipios están completamente desprotegidos, les están pegando hasta en la seguridad, y la justificación que tiene el Gobierno Federal es que hay mucha corrupción, siempre anteponen eso y lo que vemos es que no meten a nadie a la cárcel”, expresó.



“Si hay corrupción, denúncienlo y actúen contra quien resulte responsable, pero por qué quitan el dinero de fideicomisos como el Fortaseg”, se preguntó el líder empresarial.



“Qué va a pasar con los policías de las ciudades y el equipamiento”, se cuestionó, y agregó que en el caso de Coahuila vio que los recursos de Fortaseg se invirtieron en la compra de equipo y patrullas.