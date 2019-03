Dan inicio a la Cuaresma con imposición de ceniza

Decenas de feligreses participaron en el inicio de la cuaresma con el “Miércoles de Ceniza”, fecha en que la comunidad católica en el mundo se prepara para 40 días de ayuno, abstinencia y reflexión, esto hasta el “Domingo de Ramos”.La iglesia de San José en el área de Chihuahua ofreció una misa a las 12:00 del día para la imposición de ceniza, en donde se les pidió a los feligreses que durante los próximos 40 días los utilicen para ayuno y reflexión.También se les dijo que quienes reciben la ceniza deben estar dispuestos a realizar un cambio espiritual para el bienestar de sus semejantes, no hacer promesas que no cumplirán y hacer el bien al prójimo no sólo en estas fechas, sino durante todo el año.La Iglesia católica tanto San José como la de Nuestra Señora de Guadalupe en el área de San Felipe, sostuvieron misas para la imposición de cenizas a las 7:00 de la mañana a las 12:00 del día y a las 6:00 de la tarde, para que todos tuvieran oportunidad de acudir y participar en el inicio de la cuaresma.La cuaresma estará finalizando el 14 de abril con el “Domingo de Ramos”, que es la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Durante estos cuarenta días se representan los días en los que Jesucristo pasó en ayuno y en oración en el desierto.Después de la cuaresma los feligreses disfrutarán de la Semana Santa, la cual finalizará con el “Domingo de Resurrección”.