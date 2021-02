Asociación civil Forma-T dan la mano a escuelas públicas

Escuchar Nota

"Lo que queremos es que no sea un año perdido, sino que sea un año en el que, si no avanzaste lo que hubieras avanzado, que no sueltes lo que ya sabías", dice Marcela García, quien coordina la atención al rezago en Forma-T.

Gracias Karla M. Por tu donacion, la estamos separando para que todas alancen 5 mts de liston navideño! Publicado por Forma T en Jueves, 17 de diciembre de 2020

"Iván, préstale mucha atención al cuento que te envié, porque mañana te voy a mandar varias preguntas", dice a cuadro Karim Álvarez, asesora de seguros y voluntaria de Forma-T.

"Nos encanta que el niño sea bueno, nos ocupa mucho eso (el programa de Valores), pero el rezago académico impide muchas otras cosas", comenta Ada, educadora de profesión.

"Se nota el avance académico", dice García.

"Lo que nos mueve a todas es nuestro México, es la educación", dice Lucía Elizondo, contadora y encargada de la Escuela para Padres, el tercer programa de Forma-T.

"Este trabajo no es altruista", indica García, "lo estamos haciendo porque todos estamos en este barco que es México, que es el planeta".



Además del amor por México, a estas mujeres las une el convencimiento de que la educación de los niños requiere de acciones urgentes y extraordinarias durante esta pandemia.En ella, profesionistas, empresarias y madres de familia se han propuesto, de manera voluntaria, ayudar a que niños que arrastran un rezago académico no se queden aún más atrás.Su preocupación la han transformado en un programa de tutoría en escuelas públicas de zonas de marginación de la. Ahí, en colaboración con los maestros de cada plantel, acompañan de manera individual a los alumnos con bajo rendimiento académico.Sin embargo, la necesidad es grande.A la par de las tutorías, la organización también ha diseñado un programa de valores a distancia y otro de escuela para padres, por lo que a este ejército de mujeres se han sumado, desde agosto, estudiantes de servicio social del Tec de Monterrey, decididos también a ayudar en esta crisis educativa.A través de cortos videos que diariamente envían a los celulares de las familias, los tutores, voluntarias y universitarios, diseñan y explican actividades para que cada niño trabaje en los temas con más problemas, entre resolver las complicadas fracciones o dar los primeros pasos de la l"Tal vez no vamos a lograr grandes cosas, pero no vamos a dejar que se caigan", dice la maestra de preparatoria.Con su trabajo, las voluntarias y los estudiantes universitarios buscan que la pandemia no sea un golpe tan fuerte para el futuro de estos niños.Pero hacen algo más. Con sus videos llenos de entusiasmo y creatividad, estas mujeres y jóvenes hacen posible que los niños se sientan acompañados y cerca de la escuela, un lugar al que hace casi uno año no acuden.Desde 2016 y hasta antes de la pandemia, las voluntarias de Forma-T visitaban siete escuelas públicas delpara llevar talleres de valores, apoyo en español y matemáticas, así como pláticas para padres.Con el confinamiento por Covid-19 y el desequilibrio que causó la crisis económica, la primera reacción de la asociación fue recaudar fondos para llevar despensas a las familias de los niños de estos planteles.Pero era necesario no dejar de trabajar en el aprendizaje, así que en el verano Forma-T inició con un programa para retomar su misión de enlazar, de manera remota, a cada voluntario con un niño con bajo desempeño.Actualmente, más de 110 tutores,, trabajan con el mismo número de niños con dificultades académicas de 12 escuelas de Monterrey, Santa Catarina y Santiago."Lo puedes escuchar las veces que quieras. Ojalá que lo escuches con tus hermanitos", agrega Karim.Tras recibir los videos de sus tutores, cada niño debe enviar de regreso la evidencia de haber cumplido con la actividad encargada por su tutor. Lo hace cuando puede usar el celular, muchas veces disponible hasta que su papá o mamá llegan a casa por la noche, después de trabajar.Los hogares de estos estudiantes que habitan en colonias comono están exentos de una constante en esta crisis educativa por la pandemia: la falta de dispositivos que faciliten continuar con la comunicación con sus maestros.De ahí que desde el año pasado la asociación se dio a la tarea de acopiar celulares y tabletas, así como de conseguir el patrocinio de planes de internet que alivien, un poco, la falta de saldo en los teléfonos celulares de los padres de familia.Forma-T se institucionalizó hace cinco años, sin embargo, su trabajo comenzó antes, cuando varias mamás animadas por Ada Iruegas llevaban despensas, medicinas y cobijas a escuelas en zonas marginadas.Al ver la fuerza de aquel grupo de mujeres, la directora de una escuela les pidió ampliar su ayuda. Implementaron entonces un programa de valores, pero al observar que el desempeño académico era también un problema grave, crearon un programa de asesorías personalizadas.El deficiente desempeño académico de algunos niños queda en evidencia en la falta de habilidades tan básicas como saber leer o escribir en grados avanzados de primaria.Carmen García, directora de la primaria Otilio Montaño, en la Colonia Valle del Marquez, con la queha trabajado por varios años, comenta que el solo acompañamiento de la organización motiva a estos niños y a sus familias.El trabajo se ha convertido en un apoyo para los maestros en un momento en el que las condiciones para la educación son difíciles.Además de la falta de equipo tecnológico, hay otras complicaciones y, al igual que los profesores de las escuelas públicas, Forma-T se ha topado con ellas.Situaciones económicas adversas en casa, muchos padres con bajo nivel educativo que no pueden ayudar a sus hijos y otros más que son apáticos para la escuela a distancia son parte de la lista de dificultades.Pero también hay un lado amable, coinciden las integrantes de Forma-T. Hay niños a quienes esta nueva forma de aprender les ha venido bien y son felices comunicándose por videos.Para ampliar y mejorar su impacto, la asociación necesita voluntarios que trabajen uno a uno con los niños.En este momento la mayoría son mujeres, pero la invitación está abierta a quien quiera colaborar para sacar adelante a los niños con rezago, tanto en este momento como cuando vuelvan a clases presenciales, cuando se pronostica que el rezago será aún más visible.También se requieren donativos y apoyo económico para imprimir materiales didácticos que se envían a las casas, adquirir dispositivos electrónicos, tiempo aire y despensas.Si a todos los niños les va bien, comenta, a la sociedad le irá bien.Contacto: Facebook/Forma-TCelular: 8110664660