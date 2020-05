Dan las gracias con show

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Si soñabas ver reunida a una pléyade de luminarias como Sebastián Yatra, Ricky Martín, Rosalía, Alejandro Sanz, Carlos Rivera, Thalía y Alejandro Fernández, que sueño está por cumplirse este sábado 30 de mayo, gracias al especial Se Agradece, en el que figuras de la música, el deporte, el cine y la TV ofrecerán su talento para incentivar al público durante esta dura etapa que vive por la pandemia de Covid-19.



“Es una iniciativa de Televisa con la que se busca unir a México y rendir un homenaje al personal de salud, así como a otros trabajadores que ponen en riesgo su vida por los demás durante esta pandemia”, dijo ayer Miguel Ángel Fox, productor del programa, durante la videoconferencia de prensa en la que estuvo presente Zócalo, y que condujo Javier Poza, quien participará en el evento como presentador.



La transmisión será a partir de las 19:00 horas y se hará de forma simultánea por la señal de Las Estrellas, en TV abierta, así como en los canales Telehit y Bandamax. Asimismo, el público podrá disfrutar del evento en línea, a través en las cuentas oficiales de Televisa en YouTube, Facebook y la plataforma de streaming Trebel.



Fox explicó que la transmisión durará alrededor de cuatro horas, y no tendrá cortes comerciales, ya que no se hizo con el fin de recabar fondos. También aclaró que al preparar este especial no se buscó apelar a lo melodramático ni a lo sensacionalista, simplemente el deseo “es compartir momentos que inspiren a la gente”.



“Siempre hemos estado muy claros que el tono tiene que ser amable, comedia. Hay una cápsula de un niño de Oaxaca que hace máscaras, es un programa para inspirar”, abundó el productor.



Como parte del elenco musical, además de los mencionados al inicio de esta nota, figuran Chayanne, Aitana, Diego Torres, Ana Torroja, Laura Pausini, Timbiriche, Bronco, Mau y Ricky, Maluma, Mijares, Emmanuel, Paty Cantú y OV7, quienes, a decir de Fox ofrecerán los que será un show “sin precedentes en la historia de la televisión”.



Son más de 100 famosos, entre cantantes, músicos, cineastas, actores, youtubers y deportistas los que pondrán su granito de arena para darle forma a Se Agradece. Como parte del gremio musical figuran además Luis Fonsi, Piso 21, Cali y el Dandee, y entre los mexicanos se apuntaron Christian Nodal, Yuri, Río Roma, Christian Castro, Jesse Joy, Los Ángeles Azules junto a Ximena Sariñana y Jay de la Cueva, Lucero, Camila, Calibre 50 y Gloria Trevi.



Respecto al rubro de comediantes, desfilarán en la emisión Omar Chaparro, Adrián Uribe, Consuelo Duval y Ariel Miramontes, mientras que de deportistas estarán Guillermo Ochoa, Hirving Lozano, Edson Álvarez, Checo Pérez y entre los influencers pse cuenta a Juanpa Zurita y Los Polinesios.



Además de la intervención del elenco artístico, habrá cápsulas con mensajes de personalidades como Alejandro González Iñárritu y figuras del deporte.