Dan libertad al espíritu con jazz

“La esencia del jazz es que es una música de protesta, liberación y lucha. Si eso lo juntamos con esta pandemia y el encierro, nos demuestra, también, que es una música que puede liberar y viajar, y ese es un espíritu que se contagia”, así define el músico Noel Cortés, miembro de laal ritmo de saxofón y el piano, los golpes de batería y el contrabajo.Esa música que nació a principios del siglo 20 fue reconocida como, organismo que estableció como fecha conmemorativapara dar rienda suelta a la pasión, al ritmo y a la emoción que produce la música.Y en la capital coahuilense no es distinto, ya que desde hace tres años diversos ensamblesque para festejar lanzó ayer un video musicalcon el arreglo musical de Gordon Godwing.Según lo definió Noel Cortés,es un homenaje a todas esas personas que persisten en sus casas. Por eso se desarrolla “en una ciudad imaginaria cuyos rasgos son muy coloniales, como los tiene Saltillo. Por eso l“En cambio la música que interpretamos fue un reto, fue muy demandante.entonces es mucho más difícil hacerlo desde tu casa y con un celular”, apuntó Cortés.Esta no es la primera vez que la Saltillo Big Band arma una canción desde lejos, ya que hace poco liberaroncanción conocida por ser la inspiradora banda sonora de Rocky.En esta ocasión, el trabajo no fue distinto ni más fácil, pero sí más llevaderoy comunicarse, porque como señala Cortés “cuando una banda de jazz está en el escenario están libres y a la vez comunicados, no importa que no se puedan hablar porque se escuchan y saben por dónde va la canción cuando improvisan.“La comunicaciónque uno conoce a través de los movimientos, las miradas e incluso la misma música que va llevando a toda la banda por un mismo camino.“En este caso el reto fue tratar de emular la misma inercia que tenemos en las presentaciones en vivo, eso que sucede en el escenario. Fue un proceso de coordinación y de esfuerzos, porque también tuvimos que acomodarnosEl llamado Gran Confinamiento detuvo todas las actividades culturales de la ciudad y del país, es por eso que muchos artistas migraron a las redes sociales. En el caso de laentre ellas su concierto Rasgando el Arpa, Golpeando el Tambor, con el que celebrarían el 41 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, “un evento en el que trabajamos mucho”, según detalló el músico.“Los planes de la Big Band a futuro son seguir haciendo cosas,También pensamos en crear en algo nuevo de nuestra autoría y ver cómo esto puede monetizarse”.como explicó Cortés. Aunque muchos de sus miembros provienen de una formación más clásica, han descubierto en la música sincopada un terreno fértil en el cual pisar.“Creo en esto porque el jazz me ha abierto muchas perspectivas creativas de las cuales no era consciente. Y creo que a nivel mundial es algo interesante porque