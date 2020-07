Dan luz verde a autoforos en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Proyecciones de cine, conciertos y demás espectáculos regresarán a Saltillo en formato de autoforos, pues el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste aprobó su realización en la ciudad a partir de ayer.



Con esto se abren las puertas a los autocinemas o conciertos, como se han llevado a cabo en otras ciudades del mundo, con la limitante de que los asistentes no podrán bajarse del auto ni siquiera para comprar palomitas.



El Subcomité Técnico recibió la solicitud de promotores interesados en llevar a cabo este tipo de eventos, originalmente no contemplados en el plan de reactivación económica, por lo que se generaron nuevos protocolos y se aprobó el funcionamiento de eventos que deberán ser apreciados desde los vehículos.



Para los empleados son las mismas medidas aplicadas al resto de los giros, así como las básicas para los asistentes como la implementación de filtros sanitarios.



La diferencia radica en que para este tipo de eventos solo se admitirá la entrada de personas dentro del automóvil con cubrebocas. Cuatro personas por automóvil comomáximo.







Propuestas con plan de contingencia



Cada organizador deberá mostrar la propuesta de aforo y medidas sanitarias que se comprometen a seguir, además, ante Protección Civil deberá presentar plan de contingencia sanitaria y ante Desarrollo Urbano presentar el estudio de entradas y salidas.



Se vigilará que cada cajón de estacionamiento sea de al menos 5.50 por 2.50 metros, y se permitirán hasta 100 vehículos como máximo por función, independientemente del espacio disponible.



Los organizadores tendrán que colocar la señalética, no se permitirá a los asistentes bajar del vehículo en ningún momento, salvo al sanitario con sana distancia.



La venta de comida y bebida se deberá de entregar en el automóvil. Los días viernes, sábado y domingo serán los días permitidos para la realización de autoforos.



Quien incumpla con las medidas sanitarias, en primera instancia, será notificado con una advertencia y posteriormente podría llegar a ser acreedor a una multa, clausura y en su caso cancelación de licencia de funcionamiento. Las áreas competentes de cada municipio notificarán lo correspondiente.





A detalle:

- Serán eventos con un límite de 100 vehículos.

- No se permitirá el ingreso a motocicletas o bicicletas.

- Cuatro personas por auto como máximo.

- La venta de alimentos será en el auto.

- Sólo se podrá descender de la unidad para ir al sanitario.