Dan luz verde para detener a Lozoya

Una juez federal retiró la suspensión definitiva que impedía que Emilio Lozoya fuera capturado con base en la orden de aprehensión que le fue girada por lavado de dinero, por lo que, de momento, las autoridades pueden capturarlo si es localizado.Luz María Ortega Tlapa, juez octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, dejó sin efecto la protección para el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) debido a que incumplió con las obligaciones procesales que se le impusieron, como presentarse en un plazo de tres días hábiles a una audiencia de imputación para enfrentar un eventual proceso.También porque incumplió con el pago de una garantía de 500 mil pesos para que estuviera vigente la suspensión definitiva contra el mandato de captura.El pasado 25 de mayo, el juez de Control Artemio Zúñiga Mendoza ordenó la aprehensión de Lozoya, junto con su hermana Gilda Susana y el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, por lavado de dinero, derivado de la compra de la planta Agro Nitrogenados que hizo Pemex.Lozoya anunció la semana pasada que pese a contar con una suspensión definitiva no se presentaría ante el juez de Control para enfrentar la imputación, debido a que no había garantías para conservar su libertad.En caso de que Lozoya presente un recurso de revisión contra el fallo dictado hoy por la juez, la suspensión continuará vigente hasta en tanto un Tribunal colegiado no se pronuncie al respecto.