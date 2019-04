Dan orden de aprehensión a cuñada de Duarte

Un juez federal libró una orden de aprehensión en contra de Mónica Ghihan Macías Toubilla, cuñada del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por su presunta responsabilidad por el delito de defraudación fiscal por más de 3 millones y medio de pesos.​Se presume que la hermana de Karime Macías está en Londres, por lo que la Fiscalía General de la República solicitará el apoyo de la Interpol para que gire una ficha roja y el Reino Unido colabore para detenerla.Funcionarios judiciales revelaron que la FGR solicitó la orden de captura a un juez federal con residencia en Xalapa, la cual fue otorgada este domingo.Indicaron que lo anterior forma parte de las causas penales que continúan abriéndose en juzgados federales, a raíz de los casos que está judicializando el Ministerio Público Federal contra los supuestos cómplices de Javier Duarte, que según la FGR participaron en diversos delitos en agravio del erario del estado de Veracruz y de la hacienda federal.En febrero pasado, Karime Macías, esposa de Duarte, fracasó en su intento para evitar que se le detenga en México, una vez que se cumplimente en el Reino Unido la orden de detención provisional con fines de extradición que hay en su contra, ya que su demanda de amparo fue sobreseída por un juez federal.Se presume que Karime vive en la ciudad inglesa de Londres, por lo que desde el año pasado, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) solicitó al Reino Unido su extradición.Contra Macías Tubilla existe una orden de aprehensión librada por un juez de control del fuero común, quien concedió el mandamiento judicial que solicitó la Fiscalía General del Estado de Veracruz.Las autoridades estatales la señalan por su probable intervención o participación en el delito de fraude específico en agravio del patrimonio del mencionado gobierno estatal.El juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, determinó sobreseer el amparo porque consideró que no puede emitir alguna resolución contra un acto que no se ha consumado en nuestro país, es decir, su detención; tampoco la puede amparar para evitar ser detenida en una nación extranjera.Con información de Milenio