Dan órdenes de captura contra autores materiales de crimen de Aristóteles

Ciudad de México.- Un juez giró órdenes de captura contra un hombre y una mujer, señalados como presuntos autores materiales del asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval ocurrido el pasado 18 de diciembre en Puerto Vallarta, Jalisco.



Derivado de las diligencias realizadas se obtuvieron datos sobre un hombre y una mujer, por los que la Fiscalía de Jalisco ofrecía una recompensa, los cuales se presume fueron quienes agredieron al ex gobernador en el bar Distrito 5.



La Fiscalía de Jalisco informó que tras obtener las órdenes de aprehensión trabaja para cumplimentarlas y detener a los dos presuntos autores materiales. Agregó que a partir de este viernes quedó sin efecto la recompensa que ofrecía por información que condujera a estas personas.



La dependencia informó que continúa recabando más datos que lleven no sólo a la captura de los autores materiales, sino también a esclarecer cuáles fueron las causas para el homicidio del ex gobernador.



Sentencian a 11 empleados de bar por alterar escena del crimen de Aristóteles Sandoval



El pasado 31 de enero, 11 trabajadores del bar Distrito 5 fueron condenados por el delito de encubrimiento tras alterar la escena del crimen del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.



La Fiscalía del estado informó que los empleados reconocieron “su responsabilidad” al borrar la escena del crimen, ocurrido el pasado 18 de diciembre en Puerto Vallarta.



Con información de Milenio