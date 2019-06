Dan por muerto a Héctor Súarez en Wikipedia

Señores de Wikipedia, estoy junto a mi papá platicando, sin embargo ustedes desde ayer ya lo mataron... No sé si los que se encargan de escribir las biografías son unos incompetentes o yo ya tengo la misma habilidad del niño del Sexto Sentido. pic.twitter.com/haxWDtXX6w — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) 13 de junio de 2019

Mediante sus cuentas de redes sociales, el actor Hector Suárez Gomís reclamó a Wikipedia que hayan creado una ficha biográfica de su padre, Héctor Suárez, y que hayan incuido hasta la fecha de su muerte, lo que no ha sucedido."Señores de Wikipedia, estoy junto a mi papá platicando, sin embargo ustedes desde ayer ya lo mataron... No sé si los que se encargan de escribir las biografías son unos incompetentes o yo ya tengo la misma habilidad del niño del Sexto Sentido", escribió.El actor y conductor Héctor Suárez Gomís, hijo del comediante Héctor Suárez, dio a conocer hace unos días, que su padre padece cáncer de vejiga desde 2015.De manera contundente y para evitar la propagación de rumores, se exagere, se mal informe o se mienta sobre el estado de salud de su padre, reveló que el comediante fue hospitalizado para que le drenen los riñones, ya que se le extirpará la vejiga y la próstata.“El 4 de septiembre de 2015 recibí la que hasta hoy ha sido la llamada más dolorosa de mi vida. En ella mi papá me dijo que tenía cáncer en la vejiga. Sí, el mundo se me vino encima. Esa palabra le dobla las piernas y le aplasta el corazón a cualquiera”, indicó en un mensaje publicado en sus redes sociales.Detalló que en una primera operación en la que "le quemaron todos los tumores que tenía", desafortunadamente la cirugía no se hizo con el debido cuidado y un par de semanas después fue intervenido de nuevo, esta vez con éxito.Posteriormente, su padre comenzó con tratamiento de quimioterapia, “y también un largo camino en el que mi papá nos ha dado lecciones de fortaleza y amor por la vida a toda la familia”.Destacó que, en este tiempo, su padre jamás canceló una función de Los Locos Suárez y La Señora Presidenta; “este guerrero cumplió cada uno de sus compromisos. Las únicas veces que se tuvieron que cancelar funciones fue cuando tuvo que volverse a operar.“Después de casi cuatro años ha habido más de 10 operaciones y su vejiga ya se rindió, está muy lastimada y mi papá tiene que dejarla ir junto con la próstata”, informó.Suárez Gomís explicó que la razón por la que solicitó donadores de sangre para su padre fue porque en el último mes comenzó a perder sangre por la orina, le dio anemia y “por las transfusiones que le están haciendo”.El también conductor señaló que afortunadamente el cáncer nunca hizo metástasis en otro punto, por lo que una vez que se le extirpen la vejiga y la próstata “estará libre de cáncer y listo para seguir trabajando, y afinando los últimos detalles de su nuevo programa ¡Ahí va el golpe!”.“A nombre de mi papá, quiero agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido. Jamás nos imaginamos el apoyo que recibiría de tanta gente. Un fuerte abrazo para todos. Héctor Suárez Gomís”, finalizó.Notimex habló con su tío Gustavo Suárez, quien señaló que el estado de salud del protagonista del programa Puro Loco es estable y que este martes será intervenido quirúrgicamente.“Mi hermano está recuperándose, por el momento está bien, está estable y no hay ningún problema ahorita”, mencionó en entrevista telefónica, sin abundar en detalles.