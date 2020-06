Dan positivo a coronavirus 16 policías de Coahuila

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Dan positivo al Covid-19 un total de siete policías municipales, los cuales son asintomáticos, por lo que se estarán realizando pruebas a todos los empleados del Ayuntamiento, informó el alcalde Alfredo Paredes López.



Destacó que a los policías se les pidió que se hicieran la prueba pues van siete que dan positivo y algunos estaban renuentes a esto, por lo que a partir del lunes, personal que trabaja en la Policía Preventiva y que no acredite que se hizo la prueba Covid, no podrá laborar.



Comentó que hasta el momento van 220 policías que se han hecho la prueba Covid.



Abrirán los gimnasios: Paredes



El alcalde Alfredo Paredes informó que además de los policías, la prueba se la harán 200 empleados de Limpieza y otros más de Protección Civil y Bomberos, que son los que están más en contacto con la ciudadanía y por ello se la empezarán a hacer a partir del próximo lunes.



“Queremos que el personal de la Presidencia Municipal que está en contacto con los ciudadanos estén bien protegidos y que tengan la certeza de que no padecen Covid-19, para seguridad de ellos y de sus familiares”, finalizó.



Sigue reactivación



A fin de que la economía de la ciudad no se vaya en picada, el alcalde Alfredo Paredes López, dio a conocer que los gimnasios se podrán abrir a partir de la próxima semana, con un aforo de un 25 por ciento.



Mencionó que tienen que empezar a abrir los negocios poco a poco para no lastimar más la economía de los ciudadanos, por lo que abrirán los gimnasios pero con ciertas limitaciones, sin embargo, los que aún no abrirán serán los bares, cantinas y clubs nocturnos.



Ante esto, destacó que van a esperar para asegurarse que no sigan aumentando los casos de Covid-19 en Monclova y si logran bajar la curva de contagios se podrán a empezar a abrir el resto de los negocios.



Ataca Covid-19 a nueve policías de Acuña



El secretario del Ayuntamiento, Felipe Basulto Corona, confirmó el primer brote de coronavirus en una dependencia municipal, ello luego de que nueve elementos de Seguridad Pública dieran positivo a Covid-19, cifra que pudiera incrementarse aún más tomando en consideración que aún están pendientes más resultados de las muestras que se han tomado a los elementos de esta corporación.



Resaltó que durante lo que fue la reunión de salud, en la cual se contó con la presencia de los alcaldes de los cuatro municipios que conforman la Jurisdicción Sanitaria 02, se confirmó también el brote de Covid-19 entre los elementos de Migración mexicana, así como también se reconocieron los brotes que se han registrado en las clínicas 81, 87 y 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es donde se ha acentuado más esta problemática.



Declaró que ya se han entablado pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública del estado para en caso de que se tenga que aplicar la cuarentena entre los elementos de esta corporación se cuente con el respaldo de la Policía Civil de Coahuila y de la Guardia Nacional, para garantizar la seguridad en el municipio de Acuña.



Al momento se contabilizan en el municipio de Acuña un total de 104 casos positivos de Covid-19, de los cuales 59 corresponden a trabajadores del Seguro Social, el resto corresponde a personal de las dependencias antes mencionadas y población abierta.