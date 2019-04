Dan primer avance de ‘The Rise of Skywalker’

El regreso de varios personajes y la promesa de un cierre especular de una de las franquicias más queridas y taquilleras del mundo fueron los elementos incluidos en el primer avance del Episodio IX, de Star Wars.Con el subtítulo The Rise of Skywalker, el teaser del filme, que se estrena a nivel mundial el 20 de diciembre, fue lanzado este viernes en el marco del Star Wars Celebration, en Chicago, ante la expectativa de poco más de 6 mil fans que inundaron una de las salas principales del Centro de Convenciones de la ciudad.Las primeras imágenes de la película fueron presentadas por el director J.J Abrams y gran parte del cast de la última entrega de la saga, como Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac.En redes sociales, Isaac se convirtió en trendig topic porque, al hablar de los robots, R2-D2 y BB-8, se refirió a ellos con el nombre que se maneja en Latinoamérica, Arturito y Bebocho.Janna y D.O. son los nuevos personajes que fueron presentados en el evento.